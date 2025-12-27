बदायूं में साइबर ठगों के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़: सीतापुर का रोहित गिरफ्तार, साथियों की तलाश में साइबर सेल

जागरण संवाददाता, बदायूं। उझानी इलाके में लगातार पेट्रोल पंप पर रुपये ट्रांसफर करा रहे साइबर ठगों का गिरोह काफी बड़ा है और उसमें कई ठग शामिल हैं। अभी तक कोतवाली पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही थी लेकिन अब साइबर क्राइम थाना पुलिस ने भी जिम्मेदारी संभाल ली है और पकड़े गए ठग के साथियों की तलाश में जुट गई है।

उनकी लोकेशन खंगाली जा रही है। बताया जा रहा है कि यह गिराेह प्रदेश के कई जिलों में काम कर रहा है और अब तक कई लोगों को अपना शिकार बन चुका है लेकिन अब पुलिस को उनकी लीड मिल गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही गिरोह पकड़ा जाएगा।उझानी कोतवाली पुलिस के हत्या चढ़ा साइबर ठग रोहित सीतापुर जिले का रहने वाला है।

वह कई बार उझानी कोतवाली क्षेत्र के गांव जजपुर के नजदीक ज्ञान फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप पर रुपये ट्रांसफर करा चुका था और वह लगातार राजकीय मेडिकल कालेज में अपने परिवार के सदस्य का भर्ती होने का बहाना बना रहा था और इसी वजह से मैनेजर उसकी मदद भी कर रहा था लेकिन जब उसे शक हुआ तो उसने कोतवाली पुलिस को सूचना दे दी।

जिस पर पुलिस ने साइबर ठग रोहित को गिरफ्तार कर लिया लेकिन अभी उसके साथी नहीं पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि उसका गिरोह काफी बड़ा है, जो प्रदेश भर के कई जिलों में काम कर रहा है और अब तक कई लोगों को ठगी का शिकार बना चुका है।

इस गिरोह ने 20 दिसंबर को देवरिया के सूरज निषाद की पत्नी को निशाना बनाया था और उससे यहां पेट्रोल पंप पर रुपये ट्रांसफर कराए थे। रोहित के साथ यहां दो और लोग आते थे जो बुधवार को मौके से फरार हो गए। वो भी कहीं बाहर के रहने वाले बताए जा रहे हैं लेकिन वह इस समय बरेली में रह रहे हैं। साइबर क्राइम पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है।