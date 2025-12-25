मेरठ से प्रयागराज का सफर होगा अब और भी आसान: गंगा एक्सप्रेस-वे पर ट्रायल की तारीख आई करीब!

जागरण संवाददाता, बदायूं। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर के गंगा एक्सप्रेस का सबसे बड़ा हिस्सा करीब 95 किमी का बदायूं से होकर गुजरता है। जिले का यह हिस्सा इस पूरे कार्य के प्रथम सेक्टर में आता है। इस परियोजना के इस सबसे बड़े हिस्से में लगभग सभी कार्य पूरे कराए जा चुके हैं। इन दिनों फिनशिंग का कार्य और टोल प्लाजा के आसपास के कुछ काम शेष बचे हैं।

बताया जा रहा है कि जनवरी के पहले माह में यहां भी ट्रायल हो सकता है। जिन्हे पूरा करने के लिए डीएम ने कार्यदायी संस्था को 31 दिसंबर तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। जिले से होकर गुजर रहे गंगा एक्सप्रेस-वे के 95 किमी के हिस्से को कार्यदायी संस्था एचजी इंफ्रा के द्वारा कार्य कराया जा रहा है। जिले में इसके लिए तीन इंटरचेंज बनाए गए हैं।

एक इंटरचेंज वजीरगंज के वनकोटा के पास जबकि दूसरा बिनावर के घटपुरी के पास और तीसरा इंटरचेंट दातागंज के पापड़ गांव के पास बनाया गया है। इन तीनों ही इंटरचेंज यानि उतरने और चढ़ने के स्थान पर टोल बनाए गए हैं। करीब साढ़े तीन साल से गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य चल रहा है जो अब लगभग 99 प्रतिशत से अधिक पूरा हो चुका है।

इन दिनों पूर्ण होकर एक्सप्रेस-वे पर जगह जगह पड़ी निर्माण सामग्री को हटाने, फिनशिंग का कार्य करने, रंगाई, पुताई आदि का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा टोल टैक्स काटने के लिए बनाए जा रहे प्वाइंट पर भी काम लगभग अंतिम चरण में है। बताते हैं कि नई साल के जनवरी माह में कभी भी गंगा एक्सप्रेस वे पर ट्रायल हो सकता है। इसके बाद जल्द ही इसके शुभांरभ की तारीख भी घोषित कर दी जाएगी। हालांकि अब तक ऐसा कुछ तय नहीं हुआ है लेकिन नई साल में इसे शुरू किए जाने की चर्चा जोरों पर हैं।

फिलहाल बंद कर दिए गए रास्ते कुछ दिन पहले गंगा एक्सप्रेस-वे पर कई हादसे हुए थे।जिले के बिसौली निवासी दो व्यापारियों की मौत के अलावा संभल में भी हादसा हुआ था। दैनिक जागरण ने उस दौरान पड़ताल करते हुए जगह जगह रास्ते खुले होने की खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद डीएम ने संज्ञान लेते हुए एक्सप्रेस वे पर चढ़ने वाले सभी रास्तों पर गड्ढा आदि खोदवा कर उन्हें पूरी तरह से बंद करा दिया था।

यात्रियों की सुरक्षा के भी इंतजाम एसएसपी डा. बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि गंगा एक्सप्रेस-वे पर अथारिटी द्वारा यात्रियों की सुरक्षा के लिए जगह जगह चौकियों का निर्माण भी कराया जा रहा है। जहां उनके द्वारा लगाई गई सुरक्षा कंपनी तो काम करेगी ही। साथ ही उनके द्वारा भी यहां पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। इसके लिए करीब बीस किमी के क्षेत्र में एक चौकी बनाई जा रही है। जिससे यात्रियों की सुरक्षा में कोई चूक न रहे।