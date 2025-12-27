क्रिप्टोकरंसी में एक करोड़ मुनाफे का झांसा, गाजियाबाद में दो लोगों से लाखों की साइबर ठगी
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। साइबर अपराधियों ने राजनगर एक्सटेंशन निवासी दीपक गुप्ता से क्रिप्टोकरंसी में निवेश के नाम पर 31.24 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित को करीब दो लाख रुपए के निवेश पर एक करोड़ का मुनाफा दिखाया। जब उन्होंने रुपए निकालने चाहे तो उनसे 30 लाख रुपये टैक्स के रूप में मांगे गए। बड़ी धनराशि देख पीड़ित ने रुपये ट्रांसफर कर दिए लेकिन ठगों ने उन्हें रुपए नहीं निकालने दिए। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज किया गया है।
पीड़ित दीपक गुप्ता ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि 24 नवंबर को उन्हें फोन कर ठग ने संपर्क किया और बताया कि वह स्टाक ब्रोकर है। उन्हें क्रिप्टोकरंसी में निवेश पर मोटे रिटर्न का झांसा दिया। पीड़ित को शुरुआत में कुछ धनराशि रिटर्न भी की गई। करीब दो लाख रुपये निवेश के बाद उन्हें अपने ऑनलाइन ट्रेडिंग खाते में एक लाख अमेरिकी डाॅलर दिखने लगे।
उन्होंने कुछ धनराशि निकालनी चाही तो उनसे टैक्स के रूप में रुपए मांगे गए। पीड़ित ने जितनी धनराशि की ट्रेडिंग नहीं की उससे 10 गुना ज्यादा टैक्स के नाम पर ट्रांसफर कर दिए। पीड़ित से 10 बार में कुल 31.24 लाख रुपये ट्रांसफर कराए गए। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।
घर बैठे कमाई का झांसा देकर 8.16 लाख रुपये ठगे
सिहानी निवासी सोनू कुमार से साइबर अपराधियों ने घर बैठे कमाई का झांसा देकर 8.16 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उनके पास 19 दिसंबर को ठग ने फोन कर बताया कि वह गूगल रिव्यू टास्क के जरिए कमाई कराते हैं। टास्क पूरा होने पर मुनाफा देते हैं।
पीड़ित को इसी तरह झांसे में लेकर आरोपितों ने कई बार में विभिन्न बैंक खातों में धनराशि ट्रांसफर करा ली। पीड़ित ने इस दौरान मुनाफे के नाम पर एक बार 10 हजार रुपये अपने खाते में ट्रांसफर कर पाए। पीड़ित ने जब रुपये निकालने चाहे तो उनसे अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज किया गया है।
"पीड़ितों की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच कराई जा रही है। जिन खातों में रुपये ट्रांसफर हुए हैं उनकी जानकारी की जा रही है। शीघ्र आरोपितों पर कार्रवाई की जाएगी।"
-भास्कर वर्मा, एसीपी क्राइम।
