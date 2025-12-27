गाजियाबाद में एक करोड़ के मुनाफे का लालच देकर युवक को फंसाया, क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के नाम पर ठगे 31 लाख
गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में साइबर अपराधियों ने दीपक गुप्ता को क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के नाम पर 31.24 लाख रुपए का चूना लगाया। पीड़ित को दो लाख ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। साइबर अपराधियों ने राजनगर एक्सटेंशन निवासी दीपक गुप्ता से क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के नाम पर 31.24 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित को करीब दो लाख रुपए के निवेश पर एक करोड़ का मुनाफा दिखाया।
जब उन्होंने रुपए निकालने चाहे तो उनसे 30 लाख रुपए टैक्स के रूप में मांगे गए। बड़ी धनराशि देख पीड़ित ने रुपए ट्रांसफर कर दिए लेकिन ठगों ने उन्हें रुपए नहीं निकालने दिए।
शुरआत में रिटर्न भी मिला
पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि बीते महीने ठगों ने उनसे संपर्क कर क्रिप्टोकरेंसी में निवेश पर मोटे रिटर्न का झांसा दिया। पीड़ित को शुरुआत में कुछ धनराशि रिटर्न भी की गई। करीब दो लाख रूपये निवेश के बाद उन्हें अपने आनलाइन ट्रेडिंग खाते में एक लाख अमेरिकी डालर दिखने लगे।
उन्होंने कुछ धनराशि निकालनी चाही तो उनसे टैक्स के रूप में रुपए मांगे गए। पीड़ित ने जितनी धनराशि की ट्रेडिंग नहीं की उससे 10 गुना ज्यादा टैक्स के नाम पर ट्रांसफर कर दिए। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।
