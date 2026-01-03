Language
    रुड़की में तेज रफ्तार कार दुकान में घुसी, युवक आया इसकी चपेट में; वीडियो हो रहा है वायरल

    By Krishna Kumar Sharma Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 06:35 PM (IST)

    रुड़की में नेहरू स्टेडियम के सामने एक शराबी युवक ने कार दुकान में घुसा दी, जिससे सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे में दुकान के बाहर खड़ा एक युवक घायल हो ...और पढ़ें

    दुकान के बाहर खड़े युवक को टक्कर मारती कार।

    जागरण संवाददाता, रुड़की : शहर की व्यस्ततम रोड पर नेहरू स्टेडियम के सामने शराब के नशे में धुत्त एक युवक ने कार दौड़ा दी। जिससे सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। इसी बीच कार अनियंत्रित होकर एक दुकान में घुस गई। हादसे में दुकान के बाहर खड़ा एक युवक घायल हो गया, जबकि दो बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। कार चालक इतने नशे में था कि वह सही से अपने पांव पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। पुलिस आरोपित का मेडिकल कराया है।

    कार ने युवक को मारी टक्कर

    शनिवार दोपहर एक युवक कार लेकर दुर्गा चौक से होते हुए जा रहा था। कार नेहरू स्टेडियम के सामने सड़क पर पहुंची। कार चालक ने कार कुछ देर के लिए रोकी। इसके बाद उसने नए पुल की तरफ तेजी से मोड़ दिया। गति अधिक होने की वजह से कार ने नेहरू स्टेडियम के सामने दुकान के बाहर खड़े युवक को टक्कर मार दी। इसके बाद कार दुकान में घुस गई।

    चालक की कर दी पिटाई

    कार की चपेट में आने से दो बाइक और अन्य सामान क्षतिग्रस्त हो गया। घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने कार को घेर लिया। गुस्साई भीड़ ने कार सवार को नीचे खींच लिया। कार चालक को नशे में देख लोग दंग रह गए। कार चालक सही से पांव पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। इसी बीच एक युवक ने उसकी पिटाई कर दी। युवक को नशे में देख लोगों ने उसे बचाया।

    आरोपित को पुलिस के हवाले किया

    इसके बाद हादसे की सूचना गंगनहर कोतवाली पुलिस को दी गई। इसी बीच पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपित कार चालक को गंगनहर कोतवाली पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपित कार चालक लंढौरा का निवासी है। पुलिस ने कार चालक का मेडिकल कराया है।

    • इस मामले में दुकान स्वामी अरुण कुमार ने पुलिस को तहरीर दी है।
    • कार घुसने से दुकान पर काम करने वाला युवक चोटिल हो गया।
    • इसके अलावा हादसे में दो बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई।

    वीडियो हो रहा तेजी से वायरल

    हादसे का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। गंगनहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोहर भंडारी ने बताया कि आरोपित कार चालक नशे की वजह से सहीं से खड़ा नहीं हो पा रहा है। उसके स्वजन को सूचना दी गई है। पुलिस तहरीर मिलने पर मामले की जांच कर रही है।

    तेज रफ्तार कार से बाल-बाल बचे लोग

    रुड़की : शुक्रवार की शाम एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से कई लोग बाल बाल बचे। प्रेम मंदिर रोड से होते हुए कार हाईवे पार करते हुए एनआइएच रोड की तरफ आई। इस दौरान दो स्कूटी सवार बाल बाल बचे। इसके अलावा सड़क किनारे से शाम के समय पैदल घूमने वाले लोग भी बच गये। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। लेकिन कार चालक हाथ नहीं आया।

    शराब के नशे में डिवाइडर पर लटका युवक

    रुड़की: शनिवार को मालवीय चौक के पास एक युवक नशे की हालत में पहुंचा। अधिक नशा होने की वजह से उसके पांव लडखड़ा रहे थे। युवक डिवाइडर पार करने के चक्कर में वहीं पर गिर गया। उसका आधा शरीर सड़क पर रह गया जबकि बाकी का हिस्सा डिवाइडर पर लटक गया। वह किसी वाहन की चपेट में आ सकता था। इसी बीच वहां सें जा रहे गंगनहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोहर भंडारी ने हादसे की आशंका देखते हुए नशे में पड़े युवक को वहां से हटवाया। उन्होंने बताया कि होश में आने पर उसके स्वजन के बारे में जानकारी जुटाकर उन्हें सूचना दी जाएगी।

