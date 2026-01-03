जिला रियासी में पेश आया दर्दनाक सड़क हादसा, डंपर की चपेट में स्कूटर आने से महिला की मौत, पति घायल

संवाद सहयोगी, पौनी। पौनी–रियासी मार्ग पर ठंडा पानी क्षेत्र में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटर सवार महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस समय हुआ जब रियासी की ओर जा रहे एक डंपर ने पीछे से स्कूटर को जोरदार टक्कर मार दी।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि डंपर चालक ने अपनी ही दिशा में चल रहे स्कूटर को पीछे से टक्कर मारने के बाद करीब 15 से 20 मीटर तक घसीटते हुए उसे आगे ले गया। हादसे में स्कूटर सवार दंपति बुरी तरह घायल हो गए। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को घटनास्थल से तुरंत प्राइमरी हेल्थ सेंटर पौनी पहुंचाया गया।

अस्पताल में उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल पति की हालत नाजुक देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रियासी रेफर कर दिया गया। मृतक महिला की पहचान विमला देवी के रूप में हुई है, जबकि घायल व्यक्ति की पहचान हेमराज उर्फ तारामणि पुत्र बाना राम के रूप में की गई है। दोनों डडौआ के निवासी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्कूटर सवार और डंपर चालक दोनों पौनी से रियासी की ओर जा रहे थे। स्कूटर अचानक डंपर की चपेट में कैसे आया, इसे लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया है और वाहन को कब्जे में ले लिया गया है।