चित्रकूट में दर्दनाक हादसा, मिट्टी का टीला धंसने से महिला की दबकर मौत

संवाद सहयोगी, राजापुर (चित्रकूट)। शौच के लिए घर से बाहर गई महिला पर मिट्टी का टीला धंस गया, जिससे वह दब गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद स्वजन बिना पुलिस को सूचना दिए महिला को निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजापुर ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद स्वजन शव को गांव वापस ले गए। सूचना मिलने पर दोपहर में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की।



राजापुर थाना के तीरमऊ निवासी श्रवण कुमार ने बताया कि छोटे भाई विनोद त्रिपाठी की 40 वर्षीय पत्नी पिंकी त्रिपाठी शनिवार सुबह करीब सात बजे घर से अकेले शौच क्रिया के लिए गांव के बाहर गई थी। हालांकि घर में शौचालय बना है। इसी दौरान मिट्टी का टीला ढह गया और पिंकी उसके नीचे दब गई। पास में मौजूद महिलाओं ने जब घटना देखी तो शोर मचाया और मिट्टी हटाकर महिला को बाहर निकाला।

गंभीर हालत में स्वजन महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजापुर लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत में सुधार न होने पर उसे जनपद कौशांबी के मंझनपुर ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। पिंकी के पति विनोद इंदौर में एक निजी कंपनी में काम करते हैं। पिंकी के एक पुत्र शिवा और दो पुत्रियां पूनम व पूजा हैं। राजापुर प्रभारी निरीक्षक लाखन सिंह ने बताया कि महिला की मौत मिट्टी के टीले में दबने से हुई है। मामले की जानकारी ली गई है।