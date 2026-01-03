चित्रकूट में दर्दनाक हादसा, मिट्टी का टीला धंसने से महिला की दबकर मौत
चित्रकूट के राजापुर में शौच के लिए घर से बाहर गई 40 वर्षीय पिंकी त्रिपाठी की मिट्टी का टीला धंसने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद परिजन उन्हें सामुद ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, राजापुर (चित्रकूट)। शौच के लिए घर से बाहर गई महिला पर मिट्टी का टीला धंस गया, जिससे वह दब गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद स्वजन बिना पुलिस को सूचना दिए महिला को निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजापुर ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद स्वजन शव को गांव वापस ले गए। सूचना मिलने पर दोपहर में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की।
राजापुर थाना के तीरमऊ निवासी श्रवण कुमार ने बताया कि छोटे भाई विनोद त्रिपाठी की 40 वर्षीय पत्नी पिंकी त्रिपाठी शनिवार सुबह करीब सात बजे घर से अकेले शौच क्रिया के लिए गांव के बाहर गई थी। हालांकि घर में शौचालय बना है। इसी दौरान मिट्टी का टीला ढह गया और पिंकी उसके नीचे दब गई। पास में मौजूद महिलाओं ने जब घटना देखी तो शोर मचाया और मिट्टी हटाकर महिला को बाहर निकाला।
गंभीर हालत में स्वजन महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजापुर लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत में सुधार न होने पर उसे जनपद कौशांबी के मंझनपुर ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। पिंकी के पति विनोद इंदौर में एक निजी कंपनी में काम करते हैं। पिंकी के एक पुत्र शिवा और दो पुत्रियां पूनम व पूजा हैं। राजापुर प्रभारी निरीक्षक लाखन सिंह ने बताया कि महिला की मौत मिट्टी के टीले में दबने से हुई है। मामले की जानकारी ली गई है।
इधर, पार्टी में अनियंत्रित होकर गिरा युवक, इलाज के दौरान मौत
कर्वी कोतवाली की सीतापुर चौकी के वृंदावन कालोनी निवासी 40 वर्षीय रामनरेश कुशवाहा रविवार को साथियों के साथ दाल-बाटी की पार्टी में गए थे। लौटते समय वह अचेत होकर गिर गए, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आईं। साथियों और स्वजन की मदद से उन्हें जानकीकुंड चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल भेजा गया। हालत में सुधार न होने पर उन्हें कानपुर रेफर किया गया, जहां शुक्रवार को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। रामनरेश जानकीकुंड में चश्मे की दुकान चलाते थे। उनके भाई निरंजन कुशवाहा पिछले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रह चुके हैं।
