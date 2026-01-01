पति के खाते से दूसरी पत्नी ने निकाली 13 लाख से ज्यादा की रकम, बेटे ने सौतेली मां पर दर्ज कराया मुकदमा

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: रिटायर्ड वन क्षेत्राधिकारी के बेटे ने अपनी सौतेली मां पर पिता के खाते से 13 लाख से ज्यादा की रकम निकालने का आरोप लगाया है। रिटायर्ड अधिकारी की साल भर पहले मौत हो चुकी है। रुड़की निवासी बेटे ने कोर्ट की मदद से शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक, प्रीत विहार गणेशपुर रुड़की निवासी सार्थक पंवार ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनके पिता तेजपाल सिंह उत्तराखंड वन विभाग में क्षेत्राधिकारी पद से धौलखंड रेंज, राजाजी टाइगर रिजर्व से सेवानिवृत्त हुए थे। 21 दिसंबर 2024 को उनका निधन हो गया था। जबकि माता का पहले ही देहांत हो चुका था। आरोप है कि पिता की मृत्यु के बाद उनके सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज, एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन उनकी दूसरी पत्नी सपना पंवार के पास थे।

कई बार मांगने के बावजूद दस्तावेज वापस नहीं किए गए। तेजपाल सिंह का एसबीआइ देवपुरा शाखा में खाता था, जिसमें मृत्यु के समय 17 लाख 96 हजार 234 रुपये जमा थे। सार्थक का दावा है कि उनके पिता ने 13 मई 2013 को अपनी संपत्ति को लेकर पंजीकृत वसीयत बनाई थी, जिसमें बैंक खाते की धनराशि पर उनका ही अधिकार है।

आरोप है कि जानबूझकर बैंक को पिता की मृत्यु की सूचना नहीं दी गई और 21 दिसंबर 2024 से तीन जनवरी 2025 के बीच यूपीआई, पेटीएम और एटीएम के माध्यम से 13 लाख 66 हजार 363 रुपये की रकम निकाल ली गई।