तो क्या कांग्रेस में जाएगी सहारनपुर की अभिनेत्री उर्मिला सनावर, नई आडियो से चर्चाएं तेज

जागरण संवाददाता, हरिद्वार: पूर्व विधायक सुरेश राठौर से मोबाइल पर बातचीत के एक के बाद एक आडियो क्लिप जारी कर इंटरनेट मीडिया पर सनसनी फैलाने वाली सहारनपुर की अभिनेत्री उर्मिला सनावर की एक नई आडियो क्लिप से उसके भविष्य में कांग्रेस ज्वाइन करने की चर्चाएं तेज हो गई हैं।

दरअसल, उर्मिला सनावर का एक महिला से बातचीत का एक आडियो क्लिप इंटरनेट मीडिया पर सामने आया है। जिसमें उर्मिला से बातचीत करने वाली महिला को कांग्रेस की प्रवक्ता बताया जा रहा है। हालांकि दैनिक जागरण इस आडियो क्लिप की प्रमाणिकता को लेकर कोई दावा नहीं करता, मगर इस आडियो क्लिप से उर्मिला के कांग्रेस से जुड़ाव को लेकर सुरेश राठौर के आरोपों को लेकर भी बल मिल रहा है।

खुद को भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर की दूसरी पत्नी बताने वाली सहारनपुर निवासी अभिनेत्री उर्मिला सनावर के इंटरनेट मीडिया पर अभी तक 10 से ज्यादा आडियो क्लिप प्रसारित हो चुके हैं। इनमें ज्यादातर उर्मिला और सुरेश राठौर की बातचीत से जुड़े हैं। बातचीत में अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र आने पर कांग्रेस इस विवाद में कूद पड़ी और प्रदेश की राजनीतिक गर्म हो गई। दो दिन पहले पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने हरिद्वार प्रेस क्लब में एक पत्रकार वार्ता कर आरोप लगाया कि यह पूरी साजिश उर्मिला सनावर और कांग्रेस मिलकर रच रही है।