    बिजली कनेक्शन काटने गई ऊर्जा निगम की टीम, लोगों ने गाली-गलौज कर की मारपीट; दी जान से मारने की धमकी

    By Shailendra Prasad Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 03:43 PM (IST)

    लक्सर के पीतपुर गांव में बकाया बिजली बिल वसूली के दौरान ऊर्जा निगम की टीम पर हमला हुआ। कनेक्शन काटने गए कर्मचारियों के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की ग ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सूत्र, जागरण, लक्सर : बकाया बिजली बिल जमा न करने पर कनेक्शन काटने की कार्रवाई के दौरान ऊर्जा निगम के कर्मचारियों को विरोध का सामना करना पड़ा। आरोपितों ने कर्मचारियों के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की। पुलिस ने तीन आरोपितों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की है।

    ऊर्जा निगम के जेई अश्वनी कुमार ने लक्सर कोतवाली में तहरीर दी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को वह राजस्व वसूली अभियान के तहत विभाग के कर्मचारियों के साथ पीतपुर गांव में गए थे। यहां बकाया वसूली के साथ ही बकाया जमा नहीं करने वालों के कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा रही थी।

    इस दौरान एक परिवार के लोगों ने कनेक्शन काटने का विरोध किया। उनके व कर्मचारियों के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। आरोपितों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। किसी प्रकार वहां से बचकर टीम वापस लौटी। कोतवाल राजीव रौथाण ने बताया कि जेई की तहरीर पर आरोपित सोनू, सचिन और उनके परिवार के ही जक्कड़ के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

    पहले भी हो चुके हैं ऊर्जा निगम टीम पर हमले

    लक्सर क्षेत्र में ऊर्जा निगम की टीम के साथ हाथापाई व मारपीट का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी टीम पर हमले हो चुके हैं। पिछले साल 19 मार्च को सुल्तानपुर में कनेक्शन काटने गई ऊर्जा निगम की टीम के साथ मारपीट की गई थी।

    21 मार्च को क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में बकाया बिल जमा न करने पर कनेक्शन काटने गए विभाग के जेई व टीम के साथ मारपीट की गई। 29 मार्च को क्षेत्र के ही महाराजपुर गांव में बिजली बिल जमा न करने पर कनेक्शन काटने गई टीम के साथ मारपीट हुई। सभी मामलों में टीम ने बमुश्किल किसी तरह अपनी जान बचाई। सभी मामलों में आरोपितों पर मुकदमे दर्ज हैं।

