पलवल में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर हमला, कर्मचारियों के साथ मारपीट कर बोले जातिसूचक शब्द

जागरण संवाददाता, पलवल। हरियाणा दक्षिण बिजली वितरण निगम की टीम पर बिजली चोरी पकड़ने के दौरान जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। घटना करमन बार्डर की है, जहां चेकिंग करने गई टीम के सदस्यों के साथ न केवल मारपीट की गई, बल्कि मोबाइल छीनकर सबूत मिटाने और जातिसूचक गालियां देने का भी आरोप लगा है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह कनिष्ठ अभियंता सुनील मान के नेतृत्व में एक टीम करमन बार्डर पर जांच करने पहुंची थी। टीम में जेई रजत, फोरमैन चितरंजन और लाइनमैन प्रदीप सहित कई कर्मचारी शामिल थे। जांच में पकड़ी गई चोरी जांच के दौरान टीम ने पाया कि उपभोक्ता ने मीटर की इनकमिंग सर्विस लाइन में कट मारकर बिजली चोरी की हुई थी। टीम के सदस्य सतीश कुमार ने जब इस चोरी की वीडियो बनानी शुरू की, तो मौके पर मौजूद चिंटू नामक व्यक्ति ने अपने साथियों को बुला लिया।