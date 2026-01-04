पलवल में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर हमला, कर्मचारियों के साथ मारपीट कर बोले जातिसूचक शब्द
पलवल के करमन बॉर्डर पर बिजली चोरी पकड़ने गई हरियाणा दक्षिण बिजली वितरण निगम की टीम पर जानलेवा हमला हुआ। चोरों ने टीम के सदस्यों के साथ मारपीट की, मोबा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पलवल। हरियाणा दक्षिण बिजली वितरण निगम की टीम पर बिजली चोरी पकड़ने के दौरान जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। घटना करमन बार्डर की है, जहां चेकिंग करने गई टीम के सदस्यों के साथ न केवल मारपीट की गई, बल्कि मोबाइल छीनकर सबूत मिटाने और जातिसूचक गालियां देने का भी आरोप लगा है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह कनिष्ठ अभियंता सुनील मान के नेतृत्व में एक टीम करमन बार्डर पर जांच करने पहुंची थी। टीम में जेई रजत, फोरमैन चितरंजन और लाइनमैन प्रदीप सहित कई कर्मचारी शामिल थे।
जांच में पकड़ी गई चोरी
जांच के दौरान टीम ने पाया कि उपभोक्ता ने मीटर की इनकमिंग सर्विस लाइन में कट मारकर बिजली चोरी की हुई थी। टीम के सदस्य सतीश कुमार ने जब इस चोरी की वीडियो बनानी शुरू की, तो मौके पर मौजूद चिंटू नामक व्यक्ति ने अपने साथियों को बुला लिया।
आरोप है कि मौके पर लक्ष्मण नाम का व्यक्ति चार अन्य बदमाशों के साथ पहुंचा और बिजली विभाग की टीम पर हमला कर दिया। हमलावरों ने सतीश कुमार का फोन छीन लिया और उसमें रिकार्ड की गई बिजली चोरी की वीडियो डिलीट कर दी। इस झड़प में सतीश कुमार के चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं और अन्य कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की गई।
जान से मारने की धमकी देकर बोले जातिसूचक शब्द
पीड़ित टीम ने बताया कि हमलावरों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। साथ ही सतीश कुमार जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया और अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया।
घटना की सूचना तुरंत पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। सुनील मान ने थाना होडल में लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
