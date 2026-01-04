पलवल में अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद

जागरण संवाददाता, पलवल। थाना उटावड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उटावड़-शिकरावा रोड पर अवैध रूप से चल रही एक पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और तैयार पटाखे बरामद किए हैं। इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जीरा रोड़ी प्लॉट के पास एक टीन शेड के अंदर बिना किसी लाइसेंस के बच्चों के माचिस पटाखे बनाए जा रहे हैं और वहां से उनकी सप्लाई की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने बताए गए स्थान पर छापेमारी की।