    पलवल में अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद

    By ANKUR AGNIHOTRIEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 02:25 PM (IST)

    पलवल पुलिस ने उटावड़-शिकरावा रोड पर एक अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और तैयार पटाखे बराम ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    पलवल में अवैध पटाखा फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पलवल। थाना उटावड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उटावड़-शिकरावा रोड पर अवैध रूप से चल रही एक पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और तैयार पटाखे बरामद किए हैं। इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है।

    पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जीरा रोड़ी प्लॉट के पास एक टीन शेड के अंदर बिना किसी लाइसेंस के बच्चों के माचिस पटाखे बनाए जा रहे हैं और वहां से उनकी सप्लाई की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने बताए गए स्थान पर छापेमारी की।

    पटाखे बनाते रंगे हाथों पकड़ा

    छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक युवक को मौके पर पटाखे बनाते हुए रंगे हाथों काबू किया। पूछताछ में उसकी पहचान शामली (उत्तर प्रदेश) के रहने वाले जोनी के रूप में हुई। जोनी ने बताया कि इस काम का मालिक शामली, यूपी का रहने वाला चीनू है। जब पुलिस ने उनसे पटाखे बनाने का लाइसेंस मांगा, तो वे कोई भी वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सके।

    निरीक्षण के दौरान पुलिस ने मौके से दो प्लास्टिक कट्टों में 39 किलो 570 ग्राम कोयला, एक प्लास्टिक कट्टे में 22 किलो 680 ग्राम पोटाश और तीन पेटियों में 33 किलो 410 ग्राम तैयार पटाखे बरामद हुए ।

    पुलिस के अनुसार, इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ रिहायशी इलाके के पास खुले में रखना आम जनमानस की जान-माल के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता था।

    पुलिस ने सारा विस्फोटक सामान कब्जे में लेकर सील कर दिया है। आरोपित जोनी और मालिक चीनू के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धारा 288 (लापरवाही से विस्फोटक पदार्थ का रख-रखाव) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।