पलवल में रोडवेज की रिटायर्ड महिला कर्मचारी से ठगी, बदमाशों ने मदद के बहाने सोने के कुंडल उड़ाए

जागरण संवाददाता, पलवल। शहर के व्यस्त आगरा चौक पर ठगों ने एक बुजुर्ग महिला को अपना निशाना बनाया। ठगों ने मदद मांगने और सुरक्षित रखने के बहाने महिला के सोने के कुंडल उतरवा लिए और उन्हें कागज की रद्दी से बदल दिया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस को दी गई शिकायत में पंचवटी कालोनी की रहने वाली पार्वती ने बताया कि वह हरियाणा रोडवेज से रिटायर्ड कर्मचारी हैं। दो जनवरी की दोपहर को वह अपनी बेटी से मिलने कमेटी चौक गई थीं। जब वह वहां से पैदल मीनार गेट की ओर आ रही थीं, तो एक युवक उनके पास आया। उसने खुद को मजबूर बताते हुए 600 रुपए मांगे। पार्वती ने पैसे न होने की बात कही, लेकिन वह युवक उनके साथ-साथ पैदल आगरा चौक तक चलता रहा।

धोखे से कुंडल वाला बैग बदला इसी बीच, ठगों ने चालाकी से कुंडल वाला थैला बदल दिया और महिला को एक रूमाल में लिपटा हुआ बंडल थमा दिया। ठगों ने कहा कि इसमें नोटों की गड्डियां हैं, इसे संभालकर रखो और वे अभी वापस आते हैं।