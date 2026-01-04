पलवल में रोडवेज की रिटायर्ड महिला कर्मचारी से ठगी, बदमाशों ने मदद के बहाने सोने के कुंडल उड़ाए
पलवल के आगरा चौक पर ठगों ने हरियाणा रोडवेज की एक रिटायर्ड महिला कर्मचारी पार्वती को निशाना बनाया। मदद के बहाने दो जालसाजों ने महिला को डराकर उसके सोने ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पलवल। शहर के व्यस्त आगरा चौक पर ठगों ने एक बुजुर्ग महिला को अपना निशाना बनाया। ठगों ने मदद मांगने और सुरक्षित रखने के बहाने महिला के सोने के कुंडल उतरवा लिए और उन्हें कागज की रद्दी से बदल दिया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।
पुलिस को दी गई शिकायत में पंचवटी कालोनी की रहने वाली पार्वती ने बताया कि वह हरियाणा रोडवेज से रिटायर्ड कर्मचारी हैं। दो जनवरी की दोपहर को वह अपनी बेटी से मिलने कमेटी चौक गई थीं। जब वह वहां से पैदल मीनार गेट की ओर आ रही थीं, तो एक युवक उनके पास आया। उसने खुद को मजबूर बताते हुए 600 रुपए मांगे। पार्वती ने पैसे न होने की बात कही, लेकिन वह युवक उनके साथ-साथ पैदल आगरा चौक तक चलता रहा।
आगरा चौक के पास उन्हें एक और युवक मिला। दोनों ने बुजुर्ग महिला को डराते हुए या बहलाते हुए कहा कि आगे खतरा हो सकता है, इसलिए वह अपने कानों के सोने के कुंडल उतारकर थैले में सुरक्षित रख लें। महिला उनकी बातों में आ गई और कुंडल उतारकर थैले में रख दिए।
धोखे से कुंडल वाला बैग बदला
इसी बीच, ठगों ने चालाकी से कुंडल वाला थैला बदल दिया और महिला को एक रूमाल में लिपटा हुआ बंडल थमा दिया। ठगों ने कहा कि इसमें नोटों की गड्डियां हैं, इसे संभालकर रखो और वे अभी वापस आते हैं।
काफी देर तक जब युवक वापस नहीं आए, तो पार्वती को शक हुआ। उन्होंने जब रूमाल और थैले की जांच की, तो उनके होश उड़ गए। थैले में सोने के कुंडल गायब थे और उनकी जगह सिर्फ खाली कागज के टुकड़े भरे हुए थे। ठग बड़ी सफाई से महिला के असली कुंडल लेकर रफूचक्कर हो चुके थे।
