Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Palwal Encounter: पुलिस मुठभेड़ में इनामी बदमाश घायल, अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार

    By ANKUR AGNIHOTRIEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 11:15 AM (IST)

    पलवल के हथीन थाना क्षेत्र के कोंडल गांव में एवीटी टीम और कुख्यात अपराधी मुश्ताक उर्फ हुकड़ी के बीच मुठभेड़ हुई। कई मामलों में वांछित बदमाश ने पुलिस पर ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    पलवल में मुठभेड़ के बाद कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पलवल। हथीन थाना अंतर्गत कोंडल गांव के समीप शुक्रवार रात एवीटी टीम और कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई। कई मामलों में फरार बदमाश की फायरिंग में एवीटी प्रभारी और सब इंस्पेक्टर बाल-बाल बचे।

    पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इनामी बदमाश मुश्ताक उर्फ हुकड़ी पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने अवैध हथियार और बिना नंबर की बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित के विरुद्ध हथीन थाना में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है ।

    दर्जनों मामलों में वांछित है अपराधी 

    एवीटी हथीन के प्रभारी दीपक गुलिया के अनुसार उन्हें शनिवार रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांव खिलुका रहने वाला मुश्ताक उर्फ हुकड़ी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए बिना नंबर की अपाचे बाइक से केएमपी एक्सप्रेस वे की ओर जाएगा।

    आरोपित गोकशी, लूट और डकैती जैसे दर्जनों मामलों में वांछित है और उसपर पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने गुराकसर रोड बाईपास पर नाकाबंदी कर दी।

    यह भी पढ़ें- पलवल: रेलवे लाइन पार कॉलोनियों के बीमार पशुओं को अस्पताल पहुंचाना मुश्किल, कब मिलेगा निदान?

    करीब रात नौ बजे जब बाइक सवार मुश्ताक को रुकने का इशारा किया गया, तो उसने रुकने के बजाय बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। पुलिस ने सरकारी गाड़ी से उसका पीछा किया। कोंडल गांव स्थित खेतों में पीछा करने के बाद उबड़-खाबड़ रास्ते के कारण उसकी बाइक फिसल गई और वह गिर पड़ा।

    खुद को घिरा देख मुश्ताक ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से सीधा फायर कर दिया। गोली पुलिस की सरकारी गाड़ी के बम्फर पर लगी। पुलिस की चेतावनी के बावजूद आरोपी ने दोबारा फायरिंग शुरू कर दी।

    बाल-बाल बची पुलिस टीम

    पुलिस टीम ने अपनी जान बचाते हुए जवाबी कार्रवाई की। दीपक गुलिया और सब इंस्पेक्टर यासीर ने आत्मरक्षा में अपनी सरकारी पिस्टल से गोलियां चलाईं, जिनमें से एक गोली मुश्ताक के दाहिने पैर में लगी। घायल होते ही वह जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया।

    यह भी पढ़ें- आगरा की कैंसर वाली नहर! स्लो प्वाइजन पीने से पलवल के गांवों में पीढ़ियां बीमार; आंख मूंदे बैठे जिम्मेदार

    आरोपित के पास से पुलिस ने एक पिस्टल, मैगजीन, जिंदा कारतूस और बिना नंबर की सफेद बाइक बरामद की। घायल बदमाश को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है।