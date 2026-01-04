Palwal Encounter: पुलिस मुठभेड़ में इनामी बदमाश घायल, अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पलवल। हथीन थाना अंतर्गत कोंडल गांव के समीप शुक्रवार रात एवीटी टीम और कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई। कई मामलों में फरार बदमाश की फायरिंग में एवीटी प्रभारी और सब इंस्पेक्टर बाल-बाल बचे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इनामी बदमाश मुश्ताक उर्फ हुकड़ी पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने अवैध हथियार और बिना नंबर की बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित के विरुद्ध हथीन थाना में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है ।

दर्जनों मामलों में वांछित है अपराधी एवीटी हथीन के प्रभारी दीपक गुलिया के अनुसार उन्हें शनिवार रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांव खिलुका रहने वाला मुश्ताक उर्फ हुकड़ी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए बिना नंबर की अपाचे बाइक से केएमपी एक्सप्रेस वे की ओर जाएगा।

खुद को घिरा देख मुश्ताक ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से सीधा फायर कर दिया। गोली पुलिस की सरकारी गाड़ी के बम्फर पर लगी। पुलिस की चेतावनी के बावजूद आरोपी ने दोबारा फायरिंग शुरू कर दी।