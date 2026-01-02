पलवल: रेलवे लाइन पार कॉलोनियों के बीमार पशुओं को अस्पताल पहुंचाना मुश्किल, कब मिलेगा निदान?

कॉलोनियों की संकरी गलियों के कारण सरकारी पशु एम्बुलेंस वहाँ तक नहीं पहुंच पाती हैं। समय पर और सही इलाज न मिलने के कारण अक्सर जानवरों की मौत हो जाती है, जिससे गरीब लोगों को बहुत परेशानी होती है। इस इलाके में एक पशु अस्पताल होना चाहिए ताकि पालतू जानवरों के मालिकों को अपने पालतू जानवरों का समय पर इलाज मिल सके। -आचार्य राम कुमार बघेल

अगर जानवर बीमार पड़ते हैं, तो प्राइवेट डॉक्टरों को बुलाना पड़ता है। इससे इलाज महंगा हो जाता है। इलाज अक्सर सही नहीं होता। रेलवे लाइन के किनारे बसी कॉलोनियों में भी जानवरों के लिए एक सरकारी अस्पताल बनाया जाना चाहिए। -सुरेश कुमार

रेलवे मंत्रालय ने कॉलोनियों से रेलवे लाइन पार करने के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जानवरों को पैदल पुल से ले जाने में डर लगता है। उन्हें प्राइवेट डॉक्टरों के पास ले जाना पड़ता है। यहाँ एक अस्पताल बनाया जाना चाहिए। -विजयपाल

रेलवे लाइन के किनारे बनी कॉलोनियों में बीस हज़ार से ज़्यादा लोग रहते हैं। इन कॉलोनियों के कई घरों में जानवर पाले जाते हैं। इसलिए, एक पशु अस्पताल जरूरी है। -कौशल