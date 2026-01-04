किस जिले के उपभाेक्ता रहे बिजली बिल राहत योजना का लाभ लेने में सबसे आगे? सामने आया रिकॉर्ड

Language
    By Vidhyaram Narwar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 11:25 AM (IST)

    आगरा जोन के उपभोक्ता बिजली बिल राहत योजना का लाभ उठाने में डीवीवीएनएल के सभी जोन में सबसे आगे हैं। 29 प्रतिशत से अधिक बकाएदारों ने इस योजना का लाभ उठा ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। बिजली बिल राहत योजना का लाभ लेने में आगरा जोन के उपभोक्ता डिस्काम (डीवीवीएनएल) के सभी जोन में सबसे आगे हैं। 29 प्रतिशत से अधिक बकाएदारों ने बकाया बिल जमा कर छूट का लाभ लिया है। दूसरे स्थान पर रहते हुए अलीगढ़ जोन के 27 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने लाभ लिया है। सबसे कम लाभ लेने वाली जोन में झांसी और बांदा शामिल हैं।

    योजना का प्रथम चरण हुआ समाप्त, द्धितीय और तृतीय है शेष

    दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) के अंतर्गत कुल 21 जिले हैं और नौ जोन हैं। सभी जिलों के बकाएदार उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल राहत योजना एक दिसंबर से लागू है। 28 फरवरी तक चलेगी। एक से 31 दिसंबर तक योजना का पहला चरण है। इसका विस्तार करते हुए तीन जनवरी तक किया गया है। इस योजना में आगरा के 1.28 लाख उपभोक्ता पात्र हैं। इनमें से 30 दिसंबर तक 38 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लिया है। प्रतिशत की बात करें तो 29.71 हैं।

    100 प्रतिशत तक की है योजना के अंतर्गत छूट,पात्र लें योजना का लाभ

    योजना का लाभ लेने में अलीगढ़ दूसरे स्थान पर है। यहां के 27.87 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने लाभ लिया है। और सबसे कम झांसी जोन के 12.49 व बांदा जोन के 13.44 प्रतिशत ने लाभ लिया है। योजना के प्रथम चरण में मूल बकाया में 25 प्रतिशत और ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट दी गई है। वहीं द्वितीय चरण में मूल बकाया में 20 प्रतिशत और ब्याज में 100 प्रतिशत, तृतीय में मूल में 15 प्रतिशत और ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट दिए जाने की योजना है। दो हजार रुपये जमा कर पंजीकरण कराया जा सकता है, इसके 30 दिन के अंदर बकाया जमा कराना होता है।

    जोन योजना का लाभ लेने वाले (प्रतिशत में)

     

    1. आगरा 29.71
    2. अलीगढ़ 27.86
    3. बांदा 13.44
    4. एटा 24.94
    5. फिरोजाबाद 24.33
    6. झांसी 12.49
    7. कानपुर प्रथम 22.94
    8. कानपुर द्वितीय 20.83
    9. मथुरा 26.06



    यह जागरूकता का ही परिणाम है। सभी मुख्य अभियंताओं को प्रचार प्रसार और डोर टू डोर तक जानकारी दिए जाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। अच्छी योजना है। बकाएदारों को इसका लाभ लेना चाहिए। नितीश कुमार, प्रबंध निदेशक, डीवीवीएनएल