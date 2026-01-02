Language
    उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया हुई शुरू, इच्छुक अभ्यर्थी 31 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन

    By Rena Edited By: Sunil Negi
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:06 PM (IST)

    उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने जनवरी 2026 शैक्षणिक सत्र के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 31 जनवरी तक आ ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय।

    जागरण संवाददाता, रुड़की : उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक सत्र जनवरी 2026 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो गया है। इच्छुक अभ्यर्थी 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से आनलाइन माध्यम से संपन्न की जाएगी।

    उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सहायक क्षेत्रीय निदेशक डा. बृजेश बनकोटी ने बताया कि विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों जैसे-स्नातक, स्नातकोत्तर, प्रमाणपत्र एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में जनवरी 2026 शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। जिसके लिए विश्वविद्यालय का आधिकारिक वेब पोर्टल https://online.uou.ac.in/ उपलब्ध कराया गया है।

    उन्होंने सभी विद्यार्थियों से अनुरोध किया कि आवेदन करने से पूर्व विश्वविद्यालय की ओर से जारी प्रास्पेक्टस का अध्ययन करें। ताकि उन्हें पाठ्यक्रम, पात्रता, शुल्क एवं अन्य आवश्यक दिशा-निर्देशों की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

    सहायक क्षेत्रीय निदेशक ने बताया कि सभी नए विद्यार्थियों के लिए सही एबीसीआइडी (एकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट आइडी) एवं डीईबीआइडी (डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो आइडी) प्रदान करना अनिवार्य है। यदि किसी अभ्यर्थी की ओर से गलत या अपूर्ण एबीसीआइडी अथवा डीईबीआईडी दी जाएगी तो ऐसी स्थिति में यूजीसी-डीईबी द्वारा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

    डा. बनकोटी ने सभी इच्छुक अभ्यर्थियों से समय रहते आवेदन करने और आवश्यक दस्तावेजों को सही रूप में अपलोड करने की अपील की। ताकि उन्हें प्रवेश प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

