उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया हुई शुरू, इच्छुक अभ्यर्थी 31 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन

जागरण संवाददाता, रुड़की : उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक सत्र जनवरी 2026 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो गया है। इच्छुक अभ्यर्थी 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से आनलाइन माध्यम से संपन्न की जाएगी।

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सहायक क्षेत्रीय निदेशक डा. बृजेश बनकोटी ने बताया कि विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों जैसे-स्नातक, स्नातकोत्तर, प्रमाणपत्र एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में जनवरी 2026 शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। जिसके लिए विश्वविद्यालय का आधिकारिक वेब पोर्टल https://online.uou.ac.in/ उपलब्ध कराया गया है।