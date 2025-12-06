Language
    Roorkee: होटल में पति के दोस्त संग थी पत्नी, हस्बैंड ने खटखटाया डोर तो मच गई खलबली; भागा ब्यायफ्रेंड

    By Raman Kumar Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 06:11 PM (IST)

    रुड़की में एक पति ने पत्नी को अपने दोस्त के साथ होटल में पकड़ा तो हंगामा हो गया। पुलिस के अनुसार, पति ने बताया कि शादी के बाद से पत्नी का व्यवहार बदल ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, रुड़की: गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के एक होटल में पत्नी को दोस्त के साथ देखने पर पति ने जमकर हंगामा कर दिया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस दोनों को कोतवाली ले आई। पुलिस ने बाद में समझा बुझाकर किसी तरह से घर भेजा। 

    चार वर्ष पहले हुई थी शादी

    कोतवाली गंगनहर पहुंचे एक युवक ने पुलिस को बताया कि चार वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही पत्नी का व्यवहार उसके प्रति बदल गया। शनिवार को पत्नी घर से किसी काम के लिए निकली। इसके बाद उसने रामनगर में अपने एक दोस्त को होटल में बुला लिया।

    डोर खुलवाया तो हुआ हंगामा

    इस बात की जानकारी जब उसे मिली तो वह होटल में पहुंच गया। यहां पर दरवाजा खुलवाया गया तो उसकी पत्नी ने हंगामा खड़ा कर दिया, जबकि उसका दोस्त चुपके से निकल गया।

    दोनों को कोतवाली लाई पुलिस

    हंगामा होता देख पुलिस को भी इस बात की सूचना दी गई। जिस पर पुलिस दोनों को कोतवाली ले आई। वहीं कोतवाली में भी दोनों ने जमकर हंगामा किया।

    चरित्र हीनता का लगाया आरोप

    एक दूसरे पर चरित्र हीनता के आरोप लगाए। इससे कोतवाली में भी जमकर हंगामा हो गया। इस पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोहर सिंह भंडारी ने दोनों को कड़ी फटकार लगाई। बाद में समझा बुझाकर कोतवाली से भेज दिया।

