'मुझे साजन के घर जाना है...', जिद पकड़ी महिला ने काटी नस; खुद को बता रही जेल अधीक्षक की पत्नी
समस्तीपुर के दलसिंहसराय जेल के सहायक जेल अधीक्षक आदित्य कुमार की कथित पत्नी अमृता कुमारी खुद को उनके घर भेजने की जिद पर अड़ी रहीं। तीन दिन से प ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। दलसिंहसराय अनुमंडलीय कारा के सहायक जेल अधीक्षक आदित्य कुमार की कथित पत्नी अमृता कुमारी बार-बार यही रट लगा रही कि मुझे साजन के घर जाना है। वह पुलिस के पदाधिकारियों से गत तीन दिनों से कह रही कि मेरा कोई और ठिकाना नहीं है। मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं।
वह अपनी यही फरियाद लेकर जिला पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह के पास भी पहुंची। एसपी से मुलाकात भी हुई, लेकिन उनकी बातों से महिला पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकी। वह अब भी यही कह रही कि मेरा कोई ठिकाना नहीं बचा है। मुझे तो सहायक जेल अधीक्षक के घर ही जाना है।
इसी जिद में वह शुक्रवार को एक बार फिर से एसपी कार्यालय पहुंची। वह इंतजार करती रही, लेकिन उसकी फरियाद नहीं सुनी गई। अंत में तंग होकर उसने एसपी कार्यालय में अपने दोनों हाथ की कलाई को धारदार चीज से काट लिया।
आनन-फानन में उसे इलाज को लिए पुलिस टीम ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने उसका उपचार किया। इस दौरान भी वह बेहद सजग रही। उसने चिकित्सक और कर्मियों को कलाई पर हुए जख्म में टांके नहीं लगाने की बात कही।
उसने कहा कि उसकी पर्सनालिटी ही उसके लिए अहम है। इस पर किसी तरह का दाग न लगे। भारीपन महसूस कर रहे मौजूद लोग महिला की इस बात से हतप्रभ रह गए। चिकित्सकों ने महिला की दोनों कलाई पर मलहम पट्टी कर उसके जख्म का उपचार किया।
इधर, नगर थाना की अपर थानाध्यक्ष पूजा कुमारी ने बताया कि महिला के नस काटे जाने की सूचना पर पुलिस टीम ने उसका उपचार कराया है। बता दें कि सहायक जेल अधीक्षक के आवास पर कुछ दिनों पूर्व ही महिला ने हाईवोल्टेज ड्रामा किया था।
इस दौरान दोनों तरफ से एक-दूसरे पर कई तरह के संगीन आरोप लगाए गए। पुलिस ने महिला को तत्काल मौके से हटाकर अपने साथ थाना ले आई थी। महिला ने स्वयं को जेल अधीक्षक की पत्नी बताया था। बाद में दोनों पक्षों के आवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन में जुटी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।