मंडप में दूल्हे का इंतजार कर रही थी दुल्हन, पहुंच गई पहली पत्नी... खूब हुआ हाईवोल्टेज ड्रामा

जागरण संवाददाता, बलिया। शादी के मंडप में दुल्हन दूल्हे का इंतजार कर रही थी, लेकिन दूल्हा नहीं आया। उसकी पहली पत्नी अपने वकील व लालगंज पुलिस के साथ विवाह स्थल पर आ धमकी।

महिला ने अपना नाम लक्ष्मी, निवासी शिव काली मंदिर, नई बस्ती सराय कला, जिला खरसांवा झारखंड बताया। उसने लड़की पक्ष को यह जानकारी दी कि वर्ष 2015 में उसकी शादी बैरिया थाना क्षेत्र के भुआल छपरा गांव निवासी संबंधित दूल्हे से कोर्ट में हुई थी।