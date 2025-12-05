Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंडप में दूल्हे का इंतजार कर रही थी दुल्हन, पहुंच गई पहली पत्नी... खूब हुआ हाईवोल्टेज ड्रामा

    By Vidyabhushan Chaubey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 08:05 PM (IST)

    बलिया में एक शादी में उस समय हंगामा हो गया जब दुल्हन मंडप में दूल्हे का इंतजार कर रही थी, लेकिन दूल्हे की पहली पत्नी पुलिस के साथ पहुंच गई। महिला ने द ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बलिया। शादी के मंडप में दुल्हन दूल्हे का इंतजार कर रही थी, लेकिन दूल्हा नहीं आया। उसकी पहली पत्नी अपने वकील व लालगंज पुलिस के साथ विवाह स्थल पर आ धमकी।

    महिला ने अपना नाम लक्ष्मी, निवासी शिव काली मंदिर, नई बस्ती सराय कला, जिला खरसांवा झारखंड बताया। उसने लड़की पक्ष को यह जानकारी दी कि वर्ष 2015 में उसकी शादी बैरिया थाना क्षेत्र के भुआल छपरा गांव निवासी संबंधित दूल्हे से कोर्ट में हुई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कुछ अनबन होने पर न्यायालय में मुकदमा भी चल रहा है। उसका फैसला अभी नहीं आया है। ऐसे में वह दूसरी शादी नहीं कर सकते। महिला और उसके वकील थाने पहुंचे। देर शाम तक पंचायत होने के बाद भी मामला नहीं सुलझ सका।