    Haridwar Weather Today: हरिद्वार में बर्फीली हवाओं ने उड़ाए होश, कोहरे से रफ्तार पर ब्रेक

    By Manish Kumar Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 05:11 PM (IST)

    Uttarakhand Weather Forecast हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। बर्फीली ...और पढ़ें

    हरिद्वार में कोहरे के बीच हेडलाइट जलाकर गुजरता वाहन। वहीं, बहादराबाद क्षेत्र में ठंड से निजात पाने को अलाव तापते ग्रामीण। जागरण

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार : Uttarakhand Ka Mausam धर्मनगरी और आसपास क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर जारी है। हाड़कंपा देने वाली ठंड ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। रविवार को पूरे दिन बर्फीली हवाएं चलती रही। सूर्यदेव के दर्शन को लोग तरस गए।

    ठंड दूर भगाने को लोग अलाव, हीटर आदि तापते नजर आए। घने कोहरे के चलते हाईवे और संपर्क मार्गों पर वाहन रेंगते नजर आए। ट्रेन और बसों के संचालन पर भी इसका असर पड़ा है। इससे यात्रियों को समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है।

    समूचा उत्तर भारत इन दिनों शीतलहर और कोहरे की चपेट में है। हाड़कंपाने वाली ठंड ने जनजीवन को अस्त- व्यस्त कर दिया है। मौसम के तल्ख तेवर को देख हाल फिलहाल ठंड से राहत मिलती नहीं दिख रही है।

    Haridwar Ka mausam

    रविवार को धर्मनगरी घने कोहरे के आगोश में रही। हाईवे और संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित रहा। गंतव्य तक पहुंचने के लिये दिन में भी हेडलाइट जलानी पड़ी। ठंड दूर भगाने को लोग अलाव तापते नजर आए। बाजारों में भी अपेक्षित चहल-पहल नहीं दिखी। दुकानदार ग्राहकों की बाट जोहते रहे।

    बाजारों से खरीददारों के नदारद रहने से दुकानों के शटर भी जल्दी गिर गए। हालांकि फास्ट फूड कार्नरों की रौनक देखते ही बन रही है। गरमा गरम सूप, चाऊमीन आदि चाइनीज व्यंजनों का लुत्फ उठाते लोग देखे जा रहे हैं। बहादराबाद स्थित बेधशाला के अनुसार रविवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 21.0 और 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    हरिद्वार का तापमान

    • दिनांक अधिकतम न्यूनतम
    • 27 दिसंबर 20.5 7.5
    • 26 दिसंबर 14.5 6.4
    • 25 दिसंबर 16.5 6.5
    • 24 दिसंबर 14.0 10.0

    Haridwar Ka mausam news

    21 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था

    हरिद्वार: बेघर और गरीबों पर ठंड की मार ज्यादा पड़ रही है। हालांकि निगम प्रशासन की ओर से नगर क्षेत्र में 30 स्थानों पर अलाव जलवाने का दावा किया गया था लेकिन रविवार को हरिद्वार और ज्वालापुर के 21 स्थानों पर ही अलाव की लकड़ी गिरायी गयी।

    नगर निगम प्रशासन जल्द 30 चिह्नित स्थानों पर अलाव जलाने का दावा कर रहा है। हरकी पैड़ी, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा आदि स्थानों पर अलाव के इंतजाम से फौरी राहत रही। हाथी पुल रैन बसेरा महिला समेत अन्य रैन बसेरों के बाहर अलाव के इंतजाम से भी बेघर और गरीबों ने खासी राहत महसूस की।

    हीटर,ब्लोअर की बढ़ी मांग

    हरिद्वार: कड़ाके की ठंड को देखते हुए हीटर, ब्लोअर और गर्म कपड़ों का बाजार गर्म है। बिक्री बढ़ाने को अधिकांश दुकानों के बाहर स्कीम आफरों की भरभार है। कई स्थानों पर सेल भी लगी है। वूलन मेलों में भी लोग जमकर गर्म कपड़ों की खरीददारी कर रहे हैं।

    नौनिहालों पर ठंड की मार ज्यादा

    हरिद्वार:कड़ाके की ठंड के चलते लोग बीमार पड़ रहे हैं। खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, उल्टी-दस्त की शिकायतें आ रही है। नौनिहालों पर सर्दी की मार ज्यादा है।महिला अस्पताल के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डा संदीप निगम ने बताया कि नौनिहालों को ठंड से बचाना जरूरी है। खान-पान और साफ-सफाई आदि का ध्यान रखना भी जरूरी है।

