Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Uttarakhand Weather Today: उत्तराखंड में आज शुष्क मौसम, मैदानी इलाकों में कोहरा; कल से बारिश और बर्फबारी के आसार

    By Vijay Joshi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 06:30 AM (IST)

     Uttarakhand Weather Forecast उत्तराखंड में आज मौसम शुष्क रहेगा, पहाड़ों में धूप और मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा। हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर म ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, देहरादून: Uttarakhand Ka Mausam उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है और पहाड़ों में चटख धूप खिल रही है। वहीं, मैदानी क्षेत्रों में कोहरे का प्रकोप जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सोमवार को उत्तराखंड के सभी जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि, मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे को लेकर सतर्कता बरतने की जरूरत है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रविवार को देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों मौसम शुष्क बना रहा और ज्यादातर क्षेत्रों में तेज धूप खिली रही। हालांकि, सुबह मैदानी क्षेत्रों में मध्यम से घने कोहरे का प्रभाव रहा और ठिठुरन बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को प्रदेशभर में मौसम शुष्क बना रह सकता है।

    साथ ही हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जनपदों के साथ ही नैनीताल, चंपावत, देहरादून और पौड़ी जनपदों के मैदानी क्षेत्रों में कहीं-कहीं घना कोहरा छा सकता है।

    हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जनपदों में कहीं-कहीं शीत दिवस की स्थिति बनने की भी संभावना है, इसे लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, मंगलवार को मौसम में आंशिक बदलाव के संकेत हैं।

    उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। बर्फबारी 3200 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होने की संभावना जताई गई है। राज्य के शेष जनपदों में मंगलवार को भी मौसम शुष्क बना रहेगा।

    • शहर, अधिकतम, न्यूनतम
    • देहरादून, 22.6, 7.4
    • ऊधमसिंह नगर, 13.4, 8.4
    • मुक्तेश्वर, 20.4, 5.9
    • नई टिहरी, 18.6, 5.0

    यह भी पढ़ें- Delhi Weather: 1 जनवरी को दिल्ली में हो सकती है हल्की बारिश, पढ़ें इस पूरे हफ्ते कैसा रहेगा मौसम?

    यह भी पढ़ें- Fog Delays Trains: कोहरे में यात्री मुसीबत में, वंदेभारत, राजधानी सहित 72 ट्रेनें घंटों देरी से पहुंची कानपुर सेंट्रल