Uttarakhand Weather Today: उत्तराखंड में आज शुष्क मौसम, मैदानी इलाकों में कोहरा; कल से बारिश और बर्फबारी के आसार

जागरण संवाददाता, देहरादून: Uttarakhand Ka Mausam उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है और पहाड़ों में चटख धूप खिल रही है। वहीं, मैदानी क्षेत्रों में कोहरे का प्रकोप जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सोमवार को उत्तराखंड के सभी जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि, मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे को लेकर सतर्कता बरतने की जरूरत है।

रविवार को देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों मौसम शुष्क बना रहा और ज्यादातर क्षेत्रों में तेज धूप खिली रही। हालांकि, सुबह मैदानी क्षेत्रों में मध्यम से घने कोहरे का प्रभाव रहा और ठिठुरन बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को प्रदेशभर में मौसम शुष्क बना रह सकता है।