Fog Delays Trains: कोहरे में यात्री मुसीबत में, वंदेभारत, राजधानी सहित 72 ट्रेनें घंटों देरी से पहुंची कानपुर सेंट्रल
जागरण संवाददाता, कानपुर। कोहरे में ट्रेनें यात्रियों के लिए मुसीबत बन गई है। वंदेभारत, राजधानी, शताब्दी जैसी ट्रेनें घंटों देरी से चल रही है। इसकी वजह से यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। रविवार को 72 ट्रेनें सेंट्रल स्टेशन पर देरी से पहुंची। ट्रेन समय पर नहीं मिलने से 1745 यात्रियों ने यात्रा निरस्त कर दी। यात्रियों ने रेलवे के एक्स एकाउंट पर अपनी नाराजगी जताई। यात्री अनविता गोयल ने रेल मंत्री के एक्स एकाउंट पर पोस्ट किया कि तेजस एक्सप्रेस पहले से ही लेट है,टूंडला स्टेशन पर एक घंटे से रुकी हुई है। यात्री राम अभिलाष पाल ने रेल मंत्री के एक्स एकाउंट पर वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत के घंटों देरी से चलने की शिकायत की।
कानपुर आने वाली ट्रेनों की ये हालत
- वाराणसी से नई दिल्ली जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस शनिवार शाम 6:30 कि बजाय सेंट्रल स्टेशन सुबह 6:47 बजे आई।
- अयोध्या कैंट वंदे भारत सुबह 11 बजे कि बजाय दोपहर 3:32 बजे सेंट्रल स्टेशन पर आई।
- श्रमशक्ति एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल से नई दिल्ली सुबह 5:55 कि बजाय दोपहर दो बजे पहुंची।
- नई दिल्ली से कानपुर सेंट्रल आने वाली श्रमशक्ति एक्सप्रेस सुबह 06:20 कि बजाय शाम 4:16 बजे आई।
- नई दिल्ली से लखनऊ जाने वाली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस सेंट्र्ल स्टेशन पर सुबह 11:23 कि बजाय शाम सात बजे आई।
- सियालदह राजधानी नई दिल्ली से कानपुर सेंट्रल रात 9:12 बजे कि बजाय दूसरे दिन दोपहर 12:29 बजे आई।
- हावड़ा राजधानी नई दिल्ली से कानपुर सेंट्रल रात 9:32 कि बजाय दोपहर 12:44 बजे आई।
- झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस के आने का समय रात 1:45 बजे है यह ट्रेन दोपहर 12:04 बजे आई।
- गोमती एक्सप्रेस छह घंटे देरी से पहुंची।
- फरक्का एक्सप्रेस सात घंटे
- नई दिल्ली-बरौनी स्पेशल 14 घंटे
- रीवा एक्सप्रेस 11 घंटे
- गोरखधाम एक्सप्रेस 12 घंटे
- लिछवी एक्सप्रेस 13 घटे
- एलटीटी कानपुर सेंट्रल 14 घंटे लेट रही।
औरैया में ट्रेनों की स्थिति
- शिकोहाबाद जंक्शन से कानपुर सेंट्रल जाने वाली सुबह शटल 1:50 घंटे
- टूंडला जंक्शन से कानपुर सेंट्रल जाने वाली पैसेंजर 55 मिनट
- कानपुर सेंट्रल से इटावा जंक्शन होते हुए ग्वालियर जाने वाली सुबह स्पेशल मेमू दो घंटे 27 मिनट
- इटावा जंक्शन से कानपुर सेंट्रल जाने वाली सुबह 55 मिनट
- कानपुर सेंट्रल से टूंडला जंक्शन जाने वाली पैसेंजर शाम को 50 मिनट
- फफूंद स्टेशन से आगरा कैंट जाने वाली मेमू सुबह तड़के 25 मिनट देरी से पहुंची।
बांदा में सात घंटे देरी से पहुंची अंबेडकर नगर एक्सप्रेस
शनिवार रात से रविवार तक महाकौशल एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, गरीब रथ, सहर्षा एक्सप्रेस, अंबेडकर नगर एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, खजुराहो कानपुर मेमू, प्रयागराज एक्सप्रेस, चंबल एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस अपने निर्धारित सयम से दो से सात घंटे देरी से स्टेशन पहुंची। इसमें सबसे ज्यादा देर से आने वाली ट्रेनों में आंबेडकर नगर एक्सप्रेस रही जो शनिवार सात बजे आने के बजाय रविवार को 1.37 बजे स्टेशन पहुंची।
कानपुर देहात में ये ट्रेनें लेट
- झींझक स्टेशन पर रुकने वाली कानपुर की तरफ जाने वाली डाउन की लालगढ़ एक्सप्रेस रद रही।
- सूबेदारगंज एक्सप्रेस निर्धारित समय 1:48 बजे से 5:25 घंटे विलंबित रही।
- रीवा एक्सप्रेस निर्धारित समय 2:19 बजे से 11 घंटे देरी से आई।
- ऊंचाहार एक्सप्रेस सुबह 4:03 बजे से 5:20 घंटे देरी से आई।
- फफूंद कानपुर मेमू निर्धारित समय 6:23 बजे से 2:10 घंटे विलंबित रही।
- शिकोहाबाद कानपुर मेमू निर्धारित समय 8:35 बजे से 1:50 घंटे देरी से आई।
- डाउन की आगरा लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस रद रही।
- डाउन की मुरी एक्सप्रेस निर्धारित समय से 12:54 बजे से सवा तीन घंटे विलंबित रही।
- डाउन की महानंदा एक्सप्रेस निर्धारित समय 1:15 बजे से ढाई घंटे देरी से आई।
- गोमती एक्सप्रेस निर्धारित समय शाम 6:09 बजे से तीन घंटे विलंबित रही।
- इटावा की तरफ जाने वाली अप की लालगढ़ एक्सप्रेस तीन घंटे विलंबित रही
- कानपुर इटावा मेमू 8:01 बजे से 2:20 घंटे विलंबित रही।
- गोमती एक्सप्रेस 8:34 बजे से छह घंटे विलंबित रही।
- मुरी एक्सप्रेस निर्धारित समय 2:10 बजे से आधे घंटे विलंबित रही।
- अप की महानंदा एक्सप्रेस रद रही।
