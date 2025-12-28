Fog Delays Trains: कोहरे में यात्री मुसीबत में, वंदेभारत, राजधानी सहित 72 ट्रेनें घंटों देरी से पहुंची कानपुर सेंट्रल

जागरण संवाददाता, कानपुर। कोहरे में ट्रेनें यात्रियों के लिए मुसीबत बन गई है। वंदेभारत, राजधानी, शताब्दी जैसी ट्रेनें घंटों देरी से चल रही है। इसकी वजह से यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। रविवार को 72 ट्रेनें सेंट्रल स्टेशन पर देरी से पहुंची। ट्रेन समय पर नहीं मिलने से 1745 यात्रियों ने यात्रा निरस्त कर दी। यात्रियों ने रेलवे के एक्स एकाउंट पर अपनी नाराजगी जताई। यात्री अनविता गोयल ने रेल मंत्री के एक्स एकाउंट पर पोस्ट किया कि तेजस एक्सप्रेस पहले से ही लेट है,टूंडला स्टेशन पर एक घंटे से रुकी हुई है। यात्री राम अभिलाष पाल ने रेल मंत्री के एक्स एकाउंट पर वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत के घंटों देरी से चलने की शिकायत की।