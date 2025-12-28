Uttarakhand Weather Today: नव वर्ष से पहले बदल सकता है मौसम का मिजाज, बारिश और बर्फबारी की संभावना

जागरण संवाददाता, देहरादून: Uttarakhand Ka Mausam उत्तराखंड में इन दिनों मौसम शुष्क बना हुआ है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कोहरे का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहने का अनुमान है।

हालांकि, लंबे समय से बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है कि नये साल की शुरुआत से पहले मौसम करवट ले सकता है। देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में शनिवार को सुबह हल्का कुहासा छाया रहा, लेकिन दिन में चटख धूप खिल उठी। हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में शीत दिवस की स्थिति रही। मौसम विभाग ने आज राज्य के सभी जनपदों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है।