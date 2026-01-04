जागरण संवाददाता, हरिद्वार। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के नामी स्कूल की छात्रा से चैटिंग के आरोपों से घिरे दोनों शिक्षकों को स्कूल प्रबंधन ने निलंबित कर दिया। इतना ही नहीं, प्रिसिंपल की ओर से दोनों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। पुलिस अब छात्रा से संपर्क साधने में जुट गई है। छात्रा के बयान दर्ज करने के बाद जांच आगे बढ़ेगी।

पुलिस के मुताबिक, बैंगलुरू की एक छात्रा रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के एक नामी स्कूल में पढ़ती थी। कुछ दिन पहले छात्रा अपने घर लौट चुकी है। हाल ही में छात्रा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा की, जिसमें स्कूल के दो शिक्षकों की बातचीत से जुड़े स्क्रीन शॉट साझा किए गए।