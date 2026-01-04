हरिद्वार को दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से जोड़ने का काम तेज, रेलवे ओवर ब्रिज पर गर्डर का काम शुरू

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण अंतिम चरण में है। इस बीच एनएचएआई ने हरिद्वार को इस कॉरिडोर से जोड़ने का काम तेज कर दिया है। कॉरिडोर को हरिद्वार से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे पर इकबालपुर और रुड़की स्टेशनों के बीच रेलवे ओवर ब्रिज के लिए कंपोजिट स्टील गर्डर का काम शुरु कर दिया है। इस लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा होने से जिले के लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी।

दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम पूरा होने का इंतजार दिल्ली-एनसीआर और देहरादून के ज्यादातर लोगों को है। इससे इन दोनों शहरों के बीच की दूरी घटकर करीब ढाई घंटे रह जाएगी। इसी एक्सप्रेसवे से हरिद्वार के लिए भी 50.70 किमी लंबा लिंक एक्सप्रेसवे यानी हरिद्वार स्पर बनाया जा रहा है।

यह लिंक एक्सप्रेसवे सहारनपुर के हलगोया गांव से रुड़की होते हुए बहादराबाद टोल प्लाजा को क्रास करने के बाद हरिद्वार तक आएगा। हलगोया गांव के पास जो एंट्री और एग्जिट बनाया गया है, उस पर भी कुछ काम बचा हुआ है।

यहां से आगे बढ़ने पर भी निर्माण कार्य चल रहा है। मुजफ्फरनगर-सहारनपुर हाईवे और रेलवे के सहारनपुर-मेरठ सेक्शन यहां रास्ते में पड़ता है। इस पर अभी काफी काम बचा है। मुजफ्फरनगर-सहारनपुर स्टेट हाईवे पर इंटरचेंज बनाया जा रहा है।

हरिद्वार-देहरादून रेलवे लाइन पर भी चल रहा काम

हरिद्वार-देहरादून रेलवे लाइन के ऊपर बनने वाले रेलवे ओवर ब्रिज का काम अभी काफी बचा हुआ है। रुड़की बाईपास के साथ भविष्य में इंटरचेंज बनाया जाएगा। बाईपास के पास में निर्माण कार्य चल रहा है। गंगनहर के ऊपर बन रहे ब्रिज पर भी निर्माण चल रहा है। गंगनहर पार होने के बाद सड़क का काम जारी है।



बहादराबाद में तेजी से चल रहा काम

बहादराबाद क्षेत्र के बढ़ेड़ी राजपूतान के पास ग्रीनफील्ड सेक्शन पूरा होगा और यहां भी निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। यहां से एक और एलिवेटेड सेक्शन की शुरुआत होगी। यहां से आगे बहादराबाद टोल प्लाजा तक काफी काम हो चुका है। बहादराबाद टोल प्लाजा के बाद बनाए जा रहे फ्लाइओवर का निर्माण जारी है।