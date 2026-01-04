हरिद्वार में गंगा आरती के दौरान हार्ट अटैक से यात्री की मौत, सोमनाथ गुजरात से आया था श्रद्धालु

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। तीर्थ दर्शन के लिए हरिद्वार पहुंचे सोमनाथ गुजरात के एक यात्री को हरकी पैड़ी पर गंगा आरती के दौरान हार्ट अटैक आ गया। पुलिस की मदद से यात्री को अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डाक्टरों ने यात्री को मृत घोषित कर दिया। शुरूआती पड़ताल में हार्टअटैक से मौत की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम के बाद स्वजन शव लेकर गुजरात लौट गए।

पुलिस के मुताबिक, जगदीश भाई गोकाणी निवासी बेरावल, जिला सोमनाथ गुजरात अपने परिवार के सदस्यों के साथ नए साल पर गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आए थे। शाम के समय हरकी पैड़ी ब्रह्मकुंड पर गंगा आरती के दौरान जगदीश भाई की तबियत अचानक बिगड़ गई।