    हरिद्वार में गंगा आरती के दौरान हार्ट अटैक से यात्री की मौत, सोमनाथ गुजरात से आया था श्रद्धालु

    By Mehtab Alam Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 10:35 AM (IST)

    हरिद्वार में गंगा आरती के दौरान सोमनाथ, गुजरात के एक 55 वर्षीय तीर्थयात्री जगदीश भाई गोकाणी को हर की पौड़ी पर दिल का दौरा पड़ा। पुलिस की मदद से उन्हें ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। तीर्थ दर्शन के लिए हरिद्वार पहुंचे सोमनाथ गुजरात के एक यात्री को हरकी पैड़ी पर गंगा आरती के दौरान हार्ट अटैक आ गया। पुलिस की मदद से यात्री को अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डाक्टरों ने यात्री को मृत घोषित कर दिया। शुरूआती पड़ताल में हार्टअटैक से मौत की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम के बाद स्वजन शव लेकर गुजरात लौट गए।

    पुलिस के मुताबिक, जगदीश भाई गोकाणी निवासी बेरावल, जिला सोमनाथ गुजरात अपने परिवार के सदस्यों के साथ नए साल पर गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आए थे। शाम के समय हरकी पैड़ी ब्रह्मकुंड पर गंगा आरती के दौरान जगदीश भाई की तबियत अचानक बिगड़ गई।

    सूचना पर हरकी पैड़ी चौकी प्रभारी संजीत कंडारी साथी पुलिसकर्मियों को लेकर ब्रह्मकुंड पहुंचे और यात्री को अस्पताल पहुंचाया। डाक्टरों ने 55 वर्षीय जगदीश भाई को मृत घाेषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम भी कराया। शहर कोतवाल रितेश शाह ने बताया कि प्रथम दृष्टया हार्टअटैक से मौत हुई है। पोस्टमार्टम के बाद शव को स्वजनों के सुपुर्द कर दिया गया।

