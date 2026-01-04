उत्तराखंड में परिवार रजिस्टर में धांधली, बाहरी लोग उठा रहे सरकारी योजनाओं का लाभ

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। ग्राम पंचायतों में परिवार रजिस्टर से संबंधित मौजूदा नियमावली का भी अनुपालन नहीं हो रहा। मिलीभगत के चलते कोई भी परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करा दे रहा है। पंचायतीराज विभाग की पड़ताल में यह बात भी सामने आई है कि अन्य राज्यों से यहां आकर किराए पर रहे लोग भी परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।

यही नहीं, कई ग्राम पंचायतों में परिवार रजिस्टर में पृष्ठ संख्या तक अंकित नहीं है और कुछ में रजिस्टर पर नाम के कागज चिपकाए गए हैं। और तो और इसमें किसी अधिकारी तक के हस्ताक्षर भी नहीं कराए गए हैं। इन सब स्थितियों को देखते हुए ही सरकार ने परिवार रजिस्टर की जांच कराने का निर्णय लिया है।



पंचायतीराज विभाग की नियमावली के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास कर रहे प्रत्येक परिवार का नाम ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर में दर्ज होना अनिवार्य है। नियमावली में परिवार रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टियों के शुद्धीकरण और नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया का प्रविधान है। परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करने का अधिकार सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को है, जबकि अपील का अधिकार उपजिलाधिकारी के पास निहित है। अलबत्ता, ग्राम पंचायत में स्थायी निवास को लेकर स्पष्टता नियमावली में नहीं है। इसी का फायदा उठाकर मनमाने ढंग से परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज किए जा रहे हैं।