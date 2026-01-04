आंतरिक सुरक्षा साइबर सुरक्षा और नशा मुक्त देवभूमि पर फोकस करेगी पुलिस, 2026 के लिए कार्ययोजना को दिया अंतिम रूप

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंंड पुलिस ने वर्ष 2026 के लिए अपनी प्राथमिकता और भावी रणनीति का खाका तैयार कर लिया है। इस वर्ष पुलिस का फोकस आंतरिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और नशा मुक्त देवभूमि पर रहेगा।



शनिवार को पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय स्थित सरदार पटेल भवन में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में पुलिस कर्मियों के कल्याण तथा प्रशासनिक सुधारों पर भी व्यापक चर्चा की गई। पुलिस महानिदेशक ने आतंकवाद निरोधक सम्मेलन-2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में राज्य की आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से साइबर निगरानी और साइबर खुफिया तंत्र को विशेष प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

उन्होंने आतंकवाद निरोधी दस्ता, नशा विरोधी दस्ता और यातायात निदेशालय के पुनर्गठन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्त उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने के लिए नशा विरोधी दस्ता को और अधिक सुदृढ़ किया जाए।



उन्होंने साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 को आपातकालीन सेवा 112 से बेहतर तकनीकी समन्वय के साथ जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस की सभी शाखाओं को अपने-अपने विभागों से संबंधित प्राथमिकताओं के अनुरूप ठोस और समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व बजट, क्रय प्रक्रिया और अन्य वित्तीय मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए।