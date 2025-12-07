Roorkee: शादी से इन्कार पर भड़की युवती, साथियों के साथ युवक के घर में घुसकर की मारपीट
रुड़की में एक महिला ने पुलिस को बताया कि एक युवती ने अपने साथियों के साथ उसके घर में घुसकर मारपीट की और बेटे पर शादी का दबाव डाला। महिला का बेटा लखनऊ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रुड़की: कोतवाली सिविल लाइंस क्षेत्र के दुर्गा कालोनी की एक महिला ने आरोप लगाया है कि एक युवती ने दो साथियों के साथ उसके घर में घुसकर मारपीट की और उसके बेटे से शादी के लिए दबाव डाला। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
महिला ने बताया कि उसका बेटा लखनऊ में एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से एक मोबाइल एप के माध्यम से हुई।
दोनों के बीच वाट्सएप पर बातचीत हुई और शादी की बात भी हुई। लेकिन, जब महिला ने लड़की का फोटो देखा, तो उसे इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो मिली, जिसमें लड़की ने धर्म परिवर्तन कर एक मुस्लिम युवक से निकाह किया है।
इस मामले में थाना गुडंबा लखनऊ में एक मुकदमा भी दर्ज है। इसके बाद युवती अपने दो साथियों के साथ घर में घुस आई और जबरन शादी के लिए दबाव बनाने लगी।
उसने जान से मारने की धमकी भी दी और लगातार फोन पर धमकाने का सिलसिला जारी रखा। पुलिस ने आरोपित अंकुरिता, अंकित और हर्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
