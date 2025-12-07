Roorkee: शादी से इन्कार पर भड़की युवती, साथियों के साथ युवक के घर में घुसकर की मारपीट

जागरण संवाददाता, रुड़की: कोतवाली सिविल लाइंस क्षेत्र के दुर्गा कालोनी की एक महिला ने आरोप लगाया है कि एक युवती ने दो साथियों के साथ उसके घर में घुसकर मारपीट की और उसके बेटे से शादी के लिए दबाव डाला। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

