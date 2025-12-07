Language
    शादी की नीयत से नाबालिग का अपहरण, पड़ोसियों ने बाइक पर जबरन भगाया; मां ने लगाई गुहार

    By Kundan Singh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:51 PM (IST)

    सहरसा में एक नाबालिग लड़की का शादी की नीयत से अपहरण हो गया। पीड़िता की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें पड़ोसियों पर अपहरण में शामिल होने क

    संवाद सूत्र, जागरण (सहरसा)। थाना क्षेत्र के नगर निगम वार्ड नंबर 23 में शादी की नीयत से एक नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां द्वारा थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है, लेकिन तीन दिन बीत जाने के बाद भी अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होने से परिजन निराश हैं। 

    पीड़िता की विधवा मां ने अपने आवेदन में कहा है कि पड़ोस में रहने वाले सोनू कुमार पासवान और मनोज पासवान के सहयोग से उनके रिश्तेदार चंदन पासवान, अनु पासवान, गुड्डू कुमार व अन्य सहयोगियों ने उनकी 16 वर्षीय बेटी को 04 दिसंबर की शाम करीब 04 बजे जबरन उठाकर बाइक से ले गए। 

    विरोध करने पर हथियार का भय

    विरोध करने पर आरोपियों ने हथियार का भय दिखाया। महिला ने यह भी बताया कि इससे पहले भी आरोपी उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले जा चुके हैं, जिसकी शिकायत बैजनाथपुर थाना में दर्ज होने के साथ मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। 

    इसके बावजूद अभी तक आरोपियों पर कोई खास कार्रवाई नहीं की गई है और वे लगातार पीड़िता व उसके परिवार को धमकी दे रहे हैं। पीड़ित महिला ने अपनी बेटी की सकुशल बरामदगी और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गुहार लगाई है। 

    इस संबंध में बैजनाथपुर थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष दिनेश ठाकुर ने बताया कि लड़की की मां के आवेदन पर मामला दर्ज कर लिया गया है आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।