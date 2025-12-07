Language
    बिना तलाक के दूसरी शादी रचा रहा था पति, स्टेज पर पहली पत्नी के हंगामे से टूटी शादी

    By Satish Kumar Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 09:57 PM (IST)

    एक आदमी बिना तलाक के दूसरी शादी कर रहा था। पहली पत्नी ने मंडप में पहुंचकर हंगामा किया, जिससे शादी टूट गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया ...और पढ़ें

    पहली पत्नी ने स्टेज पर हंगामे से टूटी शादी।

    जागरण संवाददाता, मरदह (गाजीपुर)। मरदह थाना के सामने मंगलम् पैलेस लान में उस समय अफरातफरी मच गई जब शादी की रस्में चल रही थीं और अचानक दूल्हे की पहली पत्नी पहुंच गई। मऊ जिले के सराया लखंसी थाना क्षेत्र के खावपुर तेंदुली गांव निवासी 40 वर्षीय अनील राम अपनी बारात लेकर मरदह थाना क्षेत्र के नोनरा गांव निवासी अंजू कुमारी से शादी करने पहुंचे थे।

    रस्में शुरू ही हुई थीं कि इसी दौरान मऊ के कोपागंज थाना क्षेत्र के जयरामगढ़ गांव निवासी शशिकला देवी अपने 12 वर्षीय पुत्र और परिजनों के साथ मौके पर पहुंची व जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। शशिकला ने आरोप लगाया कि अनिल ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी रचाने की कोशिश की।

    वह स्टेज तक पहुंची और पति को कई तमाचे जड़ दिए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले गई। दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी को शांत कराया गया।

    थानाध्यक्ष संतराम यादव के अनुसार, शशिकला का दावा है कि पति से जुड़े मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं, ऐसे में दूसरी शादी अवैध है।

    वहीं, दुल्हन के पिता रामकिशुन राम ने हंगामा देखते हुए रिश्ता तोड़ने का निर्णय लेते हुए बताया कि उनकी बेटी का हाल ही में तलाक हुआ था और दूसरी शादी के लिए लाखों रुपये खर्च किए गए थे। शादी टूटने से परिवार मानसिक और आर्थिक रूप से आहत है।

    दूसरी ओर अनिल के पिता रामदेव राम ने कहा कि बहू शशिकला खुद दूसरी शादी कर चुकी है और उससे एक बच्चा भी है। बावजूद इसके हंगामे से पूरा आयोजन बिगड़ गया और सैकड़ों बाराती बिना शादी कराए ही वापस लौट गए।