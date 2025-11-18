Language
    Haridwar News: बिजनौर की युवती ने कमरे में फंदा लगाकर खुदकुशी की, 15 दिन से रह रही थी अकेली

    By Mehtab Alam Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 10:57 PM (IST)

    हरिद्वार के सिडकुल में एक युवती ने अपने किराए के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बिजनौर की रहने वाली हिमांशी सिडकुल की एक फैक्ट्री में काम करती थी। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और आत्महत्या का कारण अज्ञात है। वह पिछले 15 दिनों से अकेली रह रही थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार: सिडकुल की एक फैक्ट्री में काम करने वाली बिजनौर की एक युवती ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। युवती का शव किराये के मकान में फांसी पर लटका मिला।

    पुलिस ने शव लिया कब्जे में

    मकान मालकिन की सूचना पर पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया और स्वजनों को सूचना दी। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, इसलिए आत्महत्या का कारण फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। पता चला है कि युवती लगभग 15 दिन से अकेली रहती आ रही थी।

    ग्रीको कंपनी में करती थी काम

    पुलिस के मुताबिक, हिमांशी निवासी ग्राम महावतपुर थाना नजीबाबाद जिला बिजनौर यहां सिडकुल की ग्रीको कंपनी में काम करती थी। उसने हेतमपुर गांव में प्रमोद का मकान किराये पर लिया हुआ था।

    मंगलवार की सुबह प्रमोद की पत्नी माला ने कमरे का दरवाजा खोला तो हिमांशी का शव फांसी पर लटका हुआ था।

    स्वजन को सूचना दी।

    सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाते हुए स्वजन को सूचना दी। सिडकुल थाना प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पोस्टमार्टम के बाद शव को स्वजनों के सिपुर्द कर दिया गया है।

