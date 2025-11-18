राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन से कूदकर छात्र ने की आत्महत्या, शिक्षक से परेशान होने की बात आ रही सामने

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी के राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन पर मंगलवार को एक छात्र ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई।

सूत्रों के मुताबिक, मृतक छात्र हाल ही में मानसिक तनाव से गुजर रहा था। प्रारंभिक जानकारी में यह बात सामने आई है कि उसे एक शिक्षक की ओर से लगातार परेशान किया जा रहा था, जिसके कारण वह गंभीर तनाव में था। उसी तनाव के चलते उसने यह कदम उठाया है।