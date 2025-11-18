राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन से कूदकर छात्र ने की आत्महत्या, शिक्षक से परेशान होने की बात आ रही सामने
दिल्ली के राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन पर एक छात्र ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। सूत्रों के अनुसार, छात्र मानसिक तनाव से गुजर रहा था और एक शिक्षक द्वारा परेशान किए जाने के कारण उसने यह कदम उठाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और परिवार से पूछताछ कर रही है ताकि आत्महत्या के कारणों का पता चल सके।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी के राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन पर मंगलवार को एक छात्र ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई।
सूत्रों के मुताबिक, मृतक छात्र हाल ही में मानसिक तनाव से गुजर रहा था। प्रारंभिक जानकारी में यह बात सामने आई है कि उसे एक शिक्षक की ओर से लगातार परेशान किया जा रहा था, जिसके कारण वह गंभीर तनाव में था। उसी तनाव के चलते उसने यह कदम उठाया है।
घटना की सूचना मिलते ही मेट्रो पुलिस और स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस छात्र का मोबाइल फोन और अन्य सामान जब्त कर चुकी है और जांच जारी है।
पुलिस के मुताबिक सभी एंगल पर जांच चल रही है। परिवार से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि छात्र के मानसिक हालात और संभव कारणों की स्पष्ट जानकारी मिल सके।
