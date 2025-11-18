Language
    मेरी लाश के साथ मम्मी को 5000 रुपये दे देना…सुसाइड नोट लिख ट्रेन के आगे कूदा युवक

    By Hemraj Kashyap Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 07:02 PM (IST)

    एक युवक ने सुसाइड नोट लिखकर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। नोट में उसने अपनी माँ को 5000 रुपये देने की बात कही। पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिवार शोक में डूबा हुआ है।

    संवाद सूत्र, जागरण, मानिकपुर (चित्रकूट)। मानिकपुर जंक्शन पर मंगलवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक युवक की लाश से मिले सुसाइड नोट को पढ़कर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। युवक ने मां के लिए कुछ शब्द लिखे थे। 

    प्रयागराज की ओर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल जा रही रक्सौल एक्सप्रेस के सामने युवक कूद गया। इंजन की ठोकर से वह ट्रैक के बाहर करीब 10 मीटर दूर गिरा। उसके पास मिला एक सुसाइड नोट मामले को और स्पष्ट करता है कि जिसमें लिखा था मेरी लाश के साथ मम्मी को 5000 रुपया दे देना…।


    यह युवक मध्यप्रदेश जिला रीवा थाना जनेह के झोटिया निवासी 28 वर्षीय सुलभ कुमार पुत्र संतोष कुमार मंगलवार की सुबह करीब साढ़े 10 बजे प्लेटफार्म नंबर एक में सतना आउटर की तरफ टहल रहा था। तभी यह ट्रेन आई जिसके आगे वह कूद गया। टक्कर लगते ही वह दूर जाकर गिरा, जिससे उसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं।


    ट्रेन चालक ने घटना की सूचना तुरंत स्टेशन प्रबंधक को दी। मेमो मिलने पर आरपीएफ की टीम ने घायल युवक को सीएचसी मानिकपुर पहुंचाया। प्राथमिक इलाज के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डाक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सुसाइड नोट से साफ हो गया कि युवक ने जान देने के इरादे से ही ट्रेन के सामने छलांग लगाई थी।

     

    सूचना पर पहुंचे स्वजन ने बताया कि सुलभ 12 वीं पास है और रोजगार की तलाश में घर से अहमदाबाद के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में उसने यह खतरनाक कदम उठा लिया। आरपीएफ प्रभारी मो. शालिक ने बताया कि युवक बेहोशी हालत में है सुसाइड नोट के रूप में एक कागज पर्ची मिली है जिसमें एक मोबाइल नंबर और दूसरे ओर मेरी लाश के साथ मम्मी को 5000 रुपया दे देना… लिखा हुआ है। सूचना पर परिवार आ गया है। युवक को प्रयागराज रेफर कर दिया गया है।