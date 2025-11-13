Roorkee News: बच्चे को कुत्ते ने नोंचा, बचाने आई महिला का भी किया बुरा हाल

जागरण संवाददाता, रुड़की। मां के साथ स्कूल से लौट रहे बच्चे को कुत्ते ने नोंच डाला। इस दौरान मां ने बच्चे को बचाया तो उसको भी कई जगह पर काट खाया। इसके बाद मां बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दूसरी ओर सिविल अस्पताल में बुधवार को भी कुत्ता काटे की वैक्सीन नहीं होने के चलते 50 से अधिक लोग मायूस होकर लौटे।

रुड़की क्षेत्र के सुनहरा रोड निवासी दिव्या दोपहर के समय अपने बच्चे को स्कूल से लेकर लौट रही थी। रास्ते में अचानक ही सड़क पर घूम रहा एक कुत्ता बच्चे की और झपटा, यह देख महिला ने बच्चे को बचाते हुए कुत्ते को खदेड़ने का प्रयास किया तो कुत्ता आक्रामक हो गया। कुत्ते ने पहले तो बच्चे को नोंच डाला। इसके बाद महिला को कई जगह पर काट लिया। महिला के शोर मचाने पर यहां पर भीड़ एकत्र हो गई। इसके बाद मां बेटे को सिविल अस्पताल में लाया गया। महिला को सिरम लगाया है।