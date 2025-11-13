Language
    गोपेश्वर में कुत्ते के हमले से युवक की नाक हुई बूरी तरह से जख्मी, जिला चिकित्सालय में हुआ सफल आपरेशन

    By Devendra Rawat Edited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 11:57 AM (IST)

    गोपेश्वर में कुत्ते के काटने से बुरी तरह जख्मी युवक की नाक का सफल आपरेशन जिला चिकित्सालय में किया गया। ज्योतिर्मठ निवासी साजन सिंह को कुत्ते ने काटा था, जिससे उसकी नाक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। ईएनटी सर्जन डा. दिग्विजय ने नाक पुनर्निर्माण सर्जरी कर युवक का सफल इलाज किया। चिकित्सकों के अनुसार, यह जिला चिकित्सालय में इस तरह का पहला आपरेशन था।

    गोपेश्वर में कुत्ते के काटने से बूरी तरह जख्मी नाक का सफल आपरेशन हुआ।

    संवाद सहयोगी, जागरण गोपेश्वर: कुत्ते के काटने से बूरी तरह जख्मी नाक का सफल आपरेशन हुआ है। चिकित्सकों के अनुसार जिला चिकित्सालय में इस तरह का यह पहला आपरेशन है।
    बताया गया कि ज्योतिर्मठ के थैंग निवासी 23 वर्षीय साजन सिंह पुत्र भरत सिंह को रविवार को गांव में ही कुत्ते ने खेल खेल में काट दिया था। बताया गया कि नाक का कुत्ते के काटने से हुए गंभीर घाव हो गया था।

    लहूलूहान साजन को स्वजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ज्योतिर्मठ ले जाया गया लेकिन वहां से चिकित्सकों ने मरीज की स्थिति गंभीर बताते हुए हायर सेंटर ले जाने की सलाह दी । बताया गया कि सोमवार को मरीज जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए आया तो ईएनटी सर्जन ने जांच के बाद तत्काल आपरेशन की सलाह दी ।

    बताया गया नाक पुनर्निर्माण सर्जरी (नेजल रिकंस्ट्रक्शन) के जरिए ही मरीज का इलाज संभव था। जांच में पता चला कि मरीज की नाक हड्डी व त्वचा के साथ मांश पूरी तरह खराब हो चुका था। मरीज को रेबीज भी लगना था।

    जिला चिकित्सालय में हाल में ही आए ईएनटी सर्जन डा. दिग्विजय ने पूरे आपरेशन को लेकर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से वार्ता कर इस आपरेशन को जिला चिकित्सालय में सफलता पूर्वक किए जाने का भरोंसा दिलाया । बताया गया कि डा. दिग्विजय दिल्ली में ईएसआई चिकित्सालय में सेवाएं दे चुके हैं। तथा इस तरह की सर्जरी का लंबा अनुभव है।

    डा. दिग्विजय बंडगर ने बताया कि साजन सिंह की नाक पर हमला के दौरान हड्डी व ऊतक , मांश के साथ त्वचा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। ऐसे मामलों में त्वरित सर्जरी की आवश्यता होती है। लेकिन समय पर इलाज न मिलने की स्थिति में स्थायी विकृति का खतरा था।

    ईएनटी सर्जन डा. दिग्विजय बंडगर के साथ एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डा. नेहा नेगी ने मरीज को सुरक्षित बेहोशी प्रदान की। स्टाफ नर्स वंदना तथा अन्य ओटी स्टाफ ने पूरी प्रक्रिया में कुशल सहायता दी। यह जटिल आपरेशन चिकित्सा अधीक्षक डा. अनुराग धानिक के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। डा. दिग्विजय ने बताया, साजन की हालत गंभीर थी, लेकिन हमारी टीम ने समन्वय से काम करते हुए सर्जरी की।

