गोपेश्वर में कुत्ते के हमले से युवक की नाक हुई बूरी तरह से जख्मी, जिला चिकित्सालय में हुआ सफल आपरेशन

संवाद सहयोगी, जागरण गोपेश्वर: कुत्ते के काटने से बूरी तरह जख्मी नाक का सफल आपरेशन हुआ है। चिकित्सकों के अनुसार जिला चिकित्सालय में इस तरह का यह पहला आपरेशन है।

बताया गया कि ज्योतिर्मठ के थैंग निवासी 23 वर्षीय साजन सिंह पुत्र भरत सिंह को रविवार को गांव में ही कुत्ते ने खेल खेल में काट दिया था। बताया गया कि नाक का कुत्ते के काटने से हुए गंभीर घाव हो गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लहूलूहान साजन को स्वजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ज्योतिर्मठ ले जाया गया लेकिन वहां से चिकित्सकों ने मरीज की स्थिति गंभीर बताते हुए हायर सेंटर ले जाने की सलाह दी । बताया गया कि सोमवार को मरीज जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए आया तो ईएनटी सर्जन ने जांच के बाद तत्काल आपरेशन की सलाह दी ।

बताया गया नाक पुनर्निर्माण सर्जरी (नेजल रिकंस्ट्रक्शन) के जरिए ही मरीज का इलाज संभव था। जांच में पता चला कि मरीज की नाक हड्डी व त्वचा के साथ मांश पूरी तरह खराब हो चुका था। मरीज को रेबीज भी लगना था।

जिला चिकित्सालय में हाल में ही आए ईएनटी सर्जन डा. दिग्विजय ने पूरे आपरेशन को लेकर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से वार्ता कर इस आपरेशन को जिला चिकित्सालय में सफलता पूर्वक किए जाने का भरोंसा दिलाया । बताया गया कि डा. दिग्विजय दिल्ली में ईएसआई चिकित्सालय में सेवाएं दे चुके हैं। तथा इस तरह की सर्जरी का लंबा अनुभव है।

डा. दिग्विजय बंडगर ने बताया कि साजन सिंह की नाक पर हमला के दौरान हड्डी व ऊतक , मांश के साथ त्वचा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। ऐसे मामलों में त्वरित सर्जरी की आवश्यता होती है। लेकिन समय पर इलाज न मिलने की स्थिति में स्थायी विकृति का खतरा था।