आवारा कुत्तों के लिए एबीसी सेंटर के बगल में बनेगा अस्थायी शेल्टर, हर 15 दिन पर बैठक कर होगी प्रगति की समीक्षा

जागरण संवाददाता, गाेरखपुर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में बुधवार को अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) समिति की बैठक आयोजित हुई। इसमें अस्थायी रूप से एबीसी सेंटर अमवा के परिसर के बगल में आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर बनाने, माडिफाई कैचिंग वाहन खरीदने से लेकर डाक्टरों की उपलब्धता के संबंध में चर्चा की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बुधवार को हुई बैठक में तय हुआ कि हर 15 दिन पर बैठक कर प्रगति की समीक्षा और नई कार्य योजना पर विचार होगा। आवारा कुत्तों की सभी वार्डो में पार्षदों की मदद से गणना कराई जाएगी। आवारा कुत्तों को कीड़े मारने की दवा दी जाएगी। उनमें माइक्रोचिप भी लगाई जाएगी।