कनेक्शन नंबर पर मिलेगा रेग्युलेटर और पाइप, आयल कंपनियों ने लागू की व्यवस्था

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। आयल कंपनियों ने एजेंसियों से रसोई गैस सिलिंडर का रेग्युलेटर व पाइप बेचने का नया नियम बना दिया है। बिना कनेक्शन नंबर दर्ज किए एजेंसियों से इसे नहीं बेचा जा सकता। ग्राहक के कनेक्शन नंबर पर इसकी बिक्री दिखती भी है। भविष्य में यदि कोई दुर्घटना होती है तो पांच वर्ष में रसोई गैस पाइप बदलने के आधार पर क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कंपनियों ने पहले ही ग्राहकों की बायोमीट्रिक केवाईसी अनिवार्य कर दी है।

आयल कंपनियां पांच वर्ष में रसाेई गैस सिलिंडर और चूल्हे को जोड़ने वाला पाइप बदलने की अपील करती हैं। कंपनियों का कहना है कि पांच वर्ष में पाइप बदलने से लीकेज की समस्या नहीं होती। आयल कंपनियों की एजेंसियों पर बिकने वाला पाइप बहुत मजबूत होता है। हाल के वर्षों में पाइप में लीकेज से होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए आयल कंपनियां लगातार ग्राहकों को जागरूक कर रही हैं।