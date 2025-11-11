बरेली नगर निगम ने आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए IVRI वैज्ञानिकों से मांगी मदद, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन

जागरण संवाददाता, बरेली। शहरवासियों के लिए चिंता का सबब बने आवारा कुत्तों के नियंत्रण के लिए नगर निगम ने ठोस कार्रवाई के लिए आइवीआरआइ के विज्ञानियों से मदद मांगी है। इसके लिए उन्हें पत्र लिखकर कुत्तों को पकड़ने और उनकी जनसंख्या नियंत्रण और सुप्रीम कोर्ट के दिए निर्देश समेत अन्य पहलुओं पर मार्गदर्शन मांगा है, जिससे ही आमजन को राहत पहुंचाई जा सके।

नगर निगम क्षेत्र के 80 वार्डों में कुत्तों और बंदरों के उत्पात से आमजन जीवन बेहाल हो उठा है। इसको लेकर आए दिन नगर निगम, जिला प्रशासन के अधिकारियों से शिकायतें पहुंच रहीं। साथ ही बोर्ड और कार्यकारिणी में भी ठोस पहल की मांग की जा रही। इन सबके बीच शीर्ष न्यायालय की ओर से भी निर्देश जारी करते हुए नगर निकायों और स्थानीय प्रशासन को शीघ्र पहल करने को कहा गया।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नगर निगम की ओर से आइवीआरआइ के विज्ञानियों से भी मदद मांगी जा रही है। अधिकारियों ने आवारा कुत्तों को पकड़कर रखने, उनके बधियाकरण, जनसंख्या नियंत्रण समेत अन्य पहलुओं पर मदद मांगी है। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि कुत्तों के नियंत्रण को स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्ययाेजना तैयार की जा रही है। उप नगर स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से आइवीआरआइ के विज्ञानियों से भी मार्गदर्शन मांगा जा रहा है।