जागरण संवाददाता, हरिद्वार । अर्धकुंभ को कुंभ कहने और अखाड़ा परिषद को लेकर लगातार संतों में बयानबाजी का दौर चल रहा है। महामण्डलेश्वर स्वामी रूपेन्द्र प्रकाश महाराज की ओर से अखाड़ा परिषद का वर्तमान में कोई अस्तित्व न होने संबंधी बयान दिया गया। जिस पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष व निरंजनी अखाड़े सचिव श्रीमहंत रविन्द्र पुरी महाराज के उन्हें बयानबाजी न करने की नसीहत दी तथा बयान देने के लिए संत परंपरा के रूप से अयोग्य बताया।इस पर स्वामी रूपेन्द्र प्रकाश महाराज के समर्थन में उनके अखाड़े के पदाधिकारियों ने बयान जारी किए हैं।

श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के कोठारी महंत राघवेन्द्र दास महाराज ने स्वामी रूपेन्द्र प्रकाश के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि यह परम्परा रही है कि कुंभ पर्व की समाप्ति के बाद अखाड़ा परिषद स्वंय भंग हो जाती है। इस कारण से वर्तमान में अखाड़ा परिषद का कोई अस्तित्व नहीं है। जिस प्रकार से अर्ध कुंभ को कुंभ कहकर प्रचारित किया जा रहा है, परम्परा के मुताबिक वह भी गलत है।जिस समय अर्ध कुंभ की बात कही जा रही है, उस समय अखाड़े के समस्त पदाधिकारी नासिक कुंभ की तैयारियों में रहेंगे।