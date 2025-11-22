हरिद्वार अर्धकुंभ से पहले हरियाली पर संकट, 870 पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने की तैयारी

शैलेंद्र गोदियाल, जागरण हरिद्वार। धर्मनगरी हरिद्वार में प्रस्तावित अर्धकुंभ की तैयारियों ने अब विकास के साथ पर्यावरण सुरक्षा का सवाल भी खड़ा हो गया है। डामकोठी अमरापुरघाट से सिंहद्वार तक ढाई किलोमीटर लंबे घाटों के निर्माण की योजना ने नहर पटरी की वह हरी पट्टी निगलने की तैयारी कर ली है, जो दशकों से नगर के प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यावरण की रीढ़ बनी हुई है। इन घाटों की जद में 700 से अधिक पेड़ और हजारों छोटे पौधे आ रहे हैं। भले ही अभी इन पेड़ों को काटने की अनुमति शासन ने मिल पाई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दशहरा से लेकर दीपावली के बीच नहर बंदी के दौरान जल्दबाजी में उत्तराखंड सिंचाई विभाग ने नहर पटरी के किनारे घाट निर्माण के लिए फाउंडेशन डाली। जिस पर जगह-जगह दरारे पड़ी, परंतु इस मामले में अभी तक मेला प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा घाट निर्माण के लिए भूमि स्वामी उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से भी अनुमति नहीं ली। अब नहर किनारे 700 पेड़ों के पातन के लिए भी सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश से पत्राचार नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी पेड़ों के पातन के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।