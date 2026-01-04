पौष पूर्णिमा के पावन पर्व पर हरिद्वार उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, लगाई गंगा में पुण्य की डुबकी

जागरण संवाददाता, हरिद्वार : पौष पूर्णिमा के पावन पर्व पर गंगा स्नान के लिए धर्मनगरी हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। तड़के भोर से ही हर की पैड़ी सहित विभिन्न घाटों पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। आज रविवार से माघ माह का कृष्ण पक्ष आरंभ हो गया है। जिसे धार्मिक दृष्टि से पुण्यकारी माना जाता है।

शास्त्रों के अनुसार, माघ माह में देवगण धरती पर आकर मनुष्य रूप धारण करते हैं और गंगा में स्नान, दान एवं जप करते हैं। इसी कारण माघ मास में गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस काल में गंगा में स्नान करने से समस्त पापों का क्षय होता है और श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तीर्थ पुरोहित उज्ज्वल पंडित ने बताया कि माघ माह केवल स्नान और दान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वाध्याय का भी विशेष काल माना जाता है।

स्वाध्याय के दो प्रमुख अर्थ हैं। पहला स्वयं का अध्ययन करना और दूसरा धर्मग्रंथों का अध्ययन करना। स्वाध्याय का आशय है अपने विचारों, कर्मों और व्यवहार का आत्ममंथन करना तथा जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाले विचारों को अपनाना।