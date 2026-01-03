Language
    Magh Mela 2026 : पौष पूर्णिमा पर 10 चक्र सुरक्षा घेरे में हैं श्रद्धालु, एआइ बेस्ड सीसीटीवी कैमरों से संदिग्धों पर नजर

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 03:15 PM (IST)

    Magh Mela 2026 प्रयागराज में माघ मेला पौष पूर्णिमा से शुरू हो गया है। पहले दिन दोपहर 2 बजे तक 19 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई, और 30 लाख तक ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    Magh Mela 2026 पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व पर दोपहर दो बजे तक 19 लाख श्रद्धालु संगम स्नान कर चुके हैं, उनकी सुरक्षा व सुविधाओं की व्यापक व्यवस्था है। जागरण 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2026 माघ मेला का प्रथम स्नान पर्व पौष पूर्णिमा पर आज शनिवार से माघ मेला का आरंभ हो चुका है। 44 दिन तक चलने वाले मेले के पहले स्नान पर्व पर दोपहर दो बजे तक 19 लाख श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके थे। लगभग 30 लाख लोगों के स्नान का अनुमान लगाया गया है। शुक्रवार रात तक 12 से 15 लाख श्रद्धालु व कल्पवासी पहुंच गए थे, जो माघी पूर्णिमा तक यहीं रहकर कल्पवास करते हुए अपने तप को पूरा करेंगे। कई साधु संत यहां पहुंच गए।

    पुलिसकर्मियों को विशेष निर्देश है

    Magh Mela 2026 पहले स्नान पर्व को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी तगड़ी की गई। 10 सुरक्षा घेरा बनाया गया है। एआइ बेस्ड सीसीटीवी कैमरों से संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है, जिसे लेकर पुलिसकर्मियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने बताया कि इस बार हेलीकाप्टर, पैरा ग्लाइडिंग सेवा शुरू होगी। वहीं, युवाओं के बीच चर्चित कलाकारों को मंच पर बुलाया जाएगा, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।

    संगम के करीब जाने के लिए बाइक सुविधा

    Magh Mela 2026 श्रद्धालुओं को यातायात संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। पहली बार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बाइक कंपनियों से बात कर बाइक सुविधा शुरू की गई है, ताकि श्रद्धालु संगम के करीब तक जा सकें। बिजली के पोल पर लगे क्यूआर कोड से लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे, जिससे मिनटों में मदद मिलेगी। कहा कि करीब 30 लाख श्रद्धालुओं के प्रथम स्नान पर्व पर संगम में डुबकी लगाने का अनुमान लगाया गया है।

    मेला क्षेत्र में थाना, कंट्रोल रूम व वाच टावर

    Magh Mela 2026 पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार ने बताया कि सुरक्षा का पूरा खाका तैयार किया गया है। मेला क्षेत्र में थाने, चौकी, जल पुलिस के थाने, कंट्रोल रूम, वाच टावर बनाए गए हैं। मेला से लेकर शहर तक यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। मेला क्षेत्र में 10 चक्र की सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है।

    महावीर व अक्षयवट कारिडोर की विशेष सुरक्षा 

    महावीर और अक्षयवट कारिडोर पर सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध हुए हैं। मेला क्षेत्र के साथ ही शहर के अन्य जगहों पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। अंतरराज्यीय सीमाओं पर भी टीमों को तैनात किया गया है। बिना जांच किसी भी वाहन को जिले में प्रवेश न दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

    चिकित्सा व स्वच्छता के इंतजाम

    जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि माघ मेला में चिकित्सा और स्वच्छता के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। मोबाइल टायलेट, संस्थागत टायलेट, डस्टबिन, लाइनर बैग, सफाई कर्मी आदि तैनात किए गए हैं।

    नहीं लड़खड़ाएगा मोबाइल नेटवर्क, प्लास्टिक मुक्त होगा मेला

    माघ मेला क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क की समस्या को लेकर मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने कहा कि यह समस्या जरूर है, लेकिन इसे चंद घंटों में ही दूर कर लिया जाएगा। इसे लेकर मोबाइल कंपनियों के अधिकारियों से बात हुई है और उनके कर्मचारी कार्य में लगे हैं। वहीं, जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि मेला क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त रखने का प्रबंध किया गया है। खाद्य सुरक्षा की टीम भी खान-पान में गुणवत्ता को लेकर मेला क्षेत्र में भ्रमण करती रहेगी। मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए तीन कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिसमें एक मेला क्षेत्र, दूसरा पुलिस लाइन और तीसरा कलक्ट्रेट परिसर में है।

    मेले में खास

    - 25 हजार से अधिक चेंजिंग रूम।

    - 5 हजार से अधिक सुरक्षाकर्मियों की तैनाती।

    - 2 बड़े अस्पताल।

    - 15 हजार से अधिक बिजली के पोल, जिस पर लगे हैं क्यूआर कोड।

    - 9 पांटून पुलों का निर्माण।

