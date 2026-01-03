Magh Mela 2026 : पौष पूर्णिमा पर 10 चक्र सुरक्षा घेरे में हैं श्रद्धालु, एआइ बेस्ड सीसीटीवी कैमरों से संदिग्धों पर नजर

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2026 माघ मेला का प्रथम स्नान पर्व पौष पूर्णिमा पर आज शनिवार से माघ मेला का आरंभ हो चुका है। 44 दिन तक चलने वाले मेले के पहले स्नान पर्व पर दोपहर दो बजे तक 19 लाख श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके थे। लगभग 30 लाख लोगों के स्नान का अनुमान लगाया गया है। शुक्रवार रात तक 12 से 15 लाख श्रद्धालु व कल्पवासी पहुंच गए थे, जो माघी पूर्णिमा तक यहीं रहकर कल्पवास करते हुए अपने तप को पूरा करेंगे। कई साधु संत यहां पहुंच गए।

पुलिसकर्मियों को विशेष निर्देश है Magh Mela 2026 पहले स्नान पर्व को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी तगड़ी की गई। 10 सुरक्षा घेरा बनाया गया है। एआइ बेस्ड सीसीटीवी कैमरों से संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है, जिसे लेकर पुलिसकर्मियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने बताया कि इस बार हेलीकाप्टर, पैरा ग्लाइडिंग सेवा शुरू होगी। वहीं, युवाओं के बीच चर्चित कलाकारों को मंच पर बुलाया जाएगा, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।

संगम के करीब जाने के लिए बाइक सुविधा Magh Mela 2026 श्रद्धालुओं को यातायात संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। पहली बार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बाइक कंपनियों से बात कर बाइक सुविधा शुरू की गई है, ताकि श्रद्धालु संगम के करीब तक जा सकें। बिजली के पोल पर लगे क्यूआर कोड से लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे, जिससे मिनटों में मदद मिलेगी। कहा कि करीब 30 लाख श्रद्धालुओं के प्रथम स्नान पर्व पर संगम में डुबकी लगाने का अनुमान लगाया गया है।

मेला क्षेत्र में थाना, कंट्रोल रूम व वाच टावर Magh Mela 2026 पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार ने बताया कि सुरक्षा का पूरा खाका तैयार किया गया है। मेला क्षेत्र में थाने, चौकी, जल पुलिस के थाने, कंट्रोल रूम, वाच टावर बनाए गए हैं। मेला से लेकर शहर तक यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। मेला क्षेत्र में 10 चक्र की सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है।

महावीर व अक्षयवट कारिडोर की विशेष सुरक्षा महावीर और अक्षयवट कारिडोर पर सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध हुए हैं। मेला क्षेत्र के साथ ही शहर के अन्य जगहों पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। अंतरराज्यीय सीमाओं पर भी टीमों को तैनात किया गया है। बिना जांच किसी भी वाहन को जिले में प्रवेश न दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं।