    माघ मेला में जीरो रोड बस अड्डा भी बंद करने की तैयारी, मकर संक्रांति से नैनी के लेप्रोसी से इन रूटों पर चलेंगी रोडवेज बसें

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 01:39 PM (IST)

    प्रयागराज में माघ मेले के दौरान जीरो रोड बस अड्डा बंद करने की तैयारी है। मकर संक्रांति से मीरजापुर, बांदा, चित्रकूट की बसें नैनी के लेप्रोसी चौराहे से ...और पढ़ें

    प्रयागराज माघ मेले में मकर संक्रांति स्नान पर्व से जीरो रोड बस अड्डा बंद होगा, नैनी के लेप्रोसी चौराहे से बसें चलेंगी।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माघ मेला के बीच अब जीरो रोड बस अड्डा बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है। सिविल लाइंस बस अड्डा के बाद अब जीरो रोड बस स्टेशन को स्थानांतरित किया जाएगा। यहां चलने वाली मीरजापुर, बांदा, चित्रकूट की बसें नैनी लेप्रोसी चौराहे के पास बने अस्थायी बस अड्डे से चलेंगी। यानी लोगों को बस पकड़ने के लिए अब नैनी जाना होगा।

    माडल बस अड्डा बनाया जा रहा जीरो रोड स्टेशन

    जीरो रोड बस अड्डे को भी माडल बस अड्डा बनाया जाना है। इसके लिए पुनर्विकास का कार्य शुरू होना है। उसी क्रम में यह बदलाव 14 जनवरी तक कर लिया जाएगा। मकर संक्रांति तक जीरो रोड से चलने वाली सभी बसें नैनी के लेप्रोसी चौराहे पर स्थानांतरित कर दी जाएंगी। इसके बाद जीरो रोड बस स्टेशन पूरी तरह बसों और यात्रियों के लिए बंद हो जाएगा।

    माघ मेला के चार स्नान पर्वों पर लेप्रोसी से बस सेवा 

    रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र कुमार ने बताया कि मुख्य स्नान पर्वों मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा पर बसें इसी नए स्थान से चलेंगी। यह योजना काफी पुरानी है। महाकुंभ से पहले दोनों प्रमुख बस अड्डों सिविल लाइंस और जीरो रोड का आधुनिक पुनर्विकास शुरू होना था, लेकिन कुछ कारणों से देरी हुई।

    सिविल लाइंस बस अड्डे की बसें सीएमपी से चल रहीं

    उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष सिविल लाइंस का काम ओमेक्स कंपनी ने शुरू किया और अड्डा स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। वहां की बसें अब सीएमपी डिग्री कालेज के सामने मैदान और झूंसी से चल रही हैं। अब जीरो रोड की बारी है। पुनर्विकास का ठेका डीजीएस टाउनशिप कंपनी को मिला है। इस समय पुनर्विकास के लिए बस अड्डे को चारों तरफ से घेरने का काम चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि नया बस अड्डा बनने में लगभग दो साल का समय लगेगा और मौजूदा बस अड्डे को ढहा दिया जाएगा।

