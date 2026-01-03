माघ मेला में जीरो रोड बस अड्डा भी बंद करने की तैयारी, मकर संक्रांति से नैनी के लेप्रोसी से इन रूटों पर चलेंगी रोडवेज बसें

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माघ मेला के बीच अब जीरो रोड बस अड्डा बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है। सिविल लाइंस बस अड्डा के बाद अब जीरो रोड बस स्टेशन को स्थानांतरित किया जाएगा। यहां चलने वाली मीरजापुर, बांदा, चित्रकूट की बसें नैनी लेप्रोसी चौराहे के पास बने अस्थायी बस अड्डे से चलेंगी। यानी लोगों को बस पकड़ने के लिए अब नैनी जाना होगा।

माडल बस अड्डा बनाया जा रहा जीरो रोड स्टेशन जीरो रोड बस अड्डे को भी माडल बस अड्डा बनाया जाना है। इसके लिए पुनर्विकास का कार्य शुरू होना है। उसी क्रम में यह बदलाव 14 जनवरी तक कर लिया जाएगा। मकर संक्रांति तक जीरो रोड से चलने वाली सभी बसें नैनी के लेप्रोसी चौराहे पर स्थानांतरित कर दी जाएंगी। इसके बाद जीरो रोड बस स्टेशन पूरी तरह बसों और यात्रियों के लिए बंद हो जाएगा।

माघ मेला के चार स्नान पर्वों पर लेप्रोसी से बस सेवा रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र कुमार ने बताया कि मुख्य स्नान पर्वों मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा पर बसें इसी नए स्थान से चलेंगी। यह योजना काफी पुरानी है। महाकुंभ से पहले दोनों प्रमुख बस अड्डों सिविल लाइंस और जीरो रोड का आधुनिक पुनर्विकास शुरू होना था, लेकिन कुछ कारणों से देरी हुई।