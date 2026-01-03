प्रयागराज माघ मेला में बिजली आपूर्ति पर मंडराया संकट, ब्लैक आउट की भी क्यों जताई जा रही आशंका?
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माघ मेला में बिजली आपूर्ति में किसी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न हो, इस पर सरकार को खास तौर पर जोर है। दो दिन पहले उप्र पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष आशीष गाेयल ने भी निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए थे, लेकिन मेला की निर्बाध बिजली आपूर्ति पर संकट मंडरा रहा है।
ईंट-भट्ठा मालिकों व असामाजिक तत्वों की करतूत
पावर ग्रिड की अति उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों के आसपास ईंट-भट्ठा मालिकों और कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से की जा रही अवैध मिट्टी खोदाई से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इससे बिजली लाइनों के ध्वस्त होने के साथ ही पूर्ण ब्लैक आउट की आशंका भी जताई जा रही है।
पावर ग्रिड ने डीएम को पत्र भेजा
अवैध मिट्टी खोदाई को रोकने के लिए पावर ग्रिड की ओर से जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ऐसे लोगाें के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।
चेतावनी के बाद भी हो रही खोदाई
400 केवी प्रायगराज-कानपुर लाइन व 220 केवी प्रयागराज-झूंसी लाइन समेत कई महत्वपूर्ण ट्रांसमिशन लाइनों के टावरों के ठीक आसपास लगातार अवैध मिट्टी की खोदाई चोरी-छिपे की जा रही है। इससे इन टावरों की नींव कमजोर होने की संभावना है। पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के अधिकारी इसे गंभीरता से लेते हुए कई बार चेतावनी तक जारी कर चुके हैं, लेकिन अवैध मिट्टी की खोदाई का कार्य नहीं रुक रहा है।
क्या कहते हैं पावर ग्रिड के अधिकारी
पावर ग्रिड के अधिकारियों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो माघ मेला के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाएगा। पावर ग्रिड के जनसंपर्क अधिकारी नीरज पांडेय ने बताया कि इस संबंध में जिला प्रशासन को पत्र भेजा गया है, ताकि अवैध मिट्टी खोदाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।
