प्रयागराज में दुकान पर जाने के लिए निकला युवक फांसी पर लटका, मौत, आत्मघाती कदम उठाने के पीछे क्या थी वजह?
प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र के कटका गांव में 28 वर्षीय अंजनी गुप्ता नामक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह दुकान पर जाने के लिए घर से निकला ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। घर से दुकान पर जाने की बात कहकर निकले करछना इलाके के कटका निवासी 28 वर्षीय अंजनी गुप्ता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव घर से करीब 500 मीटर दूर स्थित दूसरे मकान में फांसी के फंदे से लटकता मिला। परिवार के लोग इसे आत्महत्या तो बता रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह नहीं बता पा रहे हैं।
कटका का अंजनी फुल्की की दुकान लगाता था
कटका गांव का रहने वाला अंजनी गांव के पास ही फुल्की की दुकान लगाता था। रोज की तरह शनिवार की सुबह भी करीब पांच बजे वह घर से दुकान खोलने के लिए जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन दुकान पर नहीं पहुंचा। इस पर आसपास के लोगों ने अंजनी के पिता ननकऊ गुप्ता व अन्य स्वजन से उसके बारे में जानकारी ली, जिसके बाद घरवालों को उसकी चिंता हुई और खोजबीन शुरू की गई।
दूसरे मकान में की आत्महत्या
कटका में ही अंजनी का एक और मकान है, जो खाली पड़ा रहता है। उसे खोजते हुए स्वजन इस मकान में पहुंचे। यहां परघर वालों को अंजनी का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला। यह देख घरवालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव फंदे से नीचे उतारा।
तीन वर्ष पूर्व हुआ था विवाह
ननकऊ गुप्ता ने बेटे के आत्महत्या करने की आशंका जताई है, लेकिन उसने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इसके बारे में कुछ नहीं बता सके। अंजनी तीन भाई व एक बहन में चौथे नंबर पर था। करीब तीन वर्ष पूर्व उसकी शादी हुई थी। अंजनी की मौत के बाद पत्नी गीता व अन्य स्वजनों का रो-रोकर हाल बेहाल है।
