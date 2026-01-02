Junior Aided Teacher Recruitment 2022 : शिक्षक भर्ती में अनुमोदन की प्रति बनी नई मुसीबत, सफल अभ्यर्थी परेशान

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। Junior Aided Teacher Recruitment 2022 वर्ष 2022 की एडेड जूनियर हाईस्कूल की शिक्षक भर्ती जब पूर्ण होने की स्थिति में आई तो 1515 पदों की प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक के लिए लिखित परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के सामने अनुमोदन की प्रति नई मुसीबत बनकर खड़ी हो गई है। अनुमोदन की प्रति नहीं होने के कारण लिखित परीक्षा में सफल लगभग 99 प्रतिशत अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाणपत्र संकट में हैं।

Junior Aided Teacher Recruitment 2022 ऐसे में कुछ अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) को ज्ञापन देकर मांग की है कि अनुभव प्रमाणपत्र के विवाद को समाप्त करने के लिए शासन स्तर पर वार्ता कर वित्तविहीन शिक्षकों को राहत प्रदान कराएं।

Junior Aided Teacher Recruitment 2022 इस भर्ती में चयन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों के सापेक्ष दोगुने अभ्यर्थियों की अनंतिम सूची जारी कर आवेदन लिए। अब काउंसलिंग के माध्यम से चयन की कार्यवाही पूर्ण की जानी है। इसके लिए अनंतिम सूची में चयनित अभ्यर्थियों को अनुभव प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना है। मान्यता प्राप्त विद्यालयों (कक्षा छह से आठ) में कार्यरत प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक को अनुभव प्रमाणपत्र के लिए जो नौ पत्रजात उपलब्ध कराने हैं, उसमें अनुमोदन की प्रति भी है।