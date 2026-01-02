Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    एक देश एक एप के रूप में काम करेगा 'RailOne', 1 मार्च से बंद हो जाएगा UTS मोबाइल एप्लीकेशन

    By Amarish Kumar Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 09:22 PM (IST)

    भारतीय रेलवे 'एक देश एक रेलवे' थीम पर 'रेलवन' एप लागू कर रहा है, जो मार्च 2026 तक 'यूटीएस' मोबाइल एप की जगह लेगा। 'रेलवन' पूरे देश में सभी रेल सेवाओं ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    एक देश एक एप के रूप में काम करेगा रेलवन।

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। एक देश एक रेलवे की थीम पर अब एक रेलवे एक एप की व्यवस्था लागू होने जा रही है। मौजूदा समय में अनारक्षित टिकट की बुकिंग के लिए 'यूटीएस'(अनारक्षित टिकटिंग सिस्टम) मोबाइल एप को रेलवे मार्च 2026 में बंद कर देगा। इसकी जगह पर 'रेलवन' मोबाइल एप ही काम करेगा।

    यह एकमात्र एप होगा जो पूरे देश में रेल सेवा के लिए काम करेगा, इससे यात्रियों को रेलवे की सुविधाओं अथवा टिकट के लिए अलग-अलग एप या विकल्पों की तलाश नहीं करनी पड़ेगी।

    वर्तमान में रेलवे ने रेलवन एप से टिकट बुकिंग पर तीन प्रतिशत किराया में छूट भी देने की घोषणा कर दी है और 14 जनवरी से यह सुविधा भी यात्रियों को मिलेगी। उद्देश्य है कि अधिकतम संख्या में रेलयात्री इस एप का ही प्रयोग करें।

    Railway special trains

    अभी बड़ी संख्या में यात्री यूटीएस एप का उपयोग कर अपने मोबाइल के जरिए ही टिकट खरीद लेते हैं। इससे उन्हें न टिकट खिड़की पर जाना पड़ता था और न ही एटीवीएम मशीन पर टिकट के लिए संचालक से बातचीत करनी पड़ती थी।

    सीधे अपने मोबाइल से ही वह टिकट बुक कर लेते थे। लेकिन अब इस यूटीएस मोबाइल एप को मार्च 2026 से पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इसकी शुरुआत भी कर दी गई है।

    यूटीएस एप पर 'सीजन टिकट' यानी मंथली पास बुक करने का विकल्प हटा दिया गया है और अगले तीन महीने में एप डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा।

    railone

    दक्षिणी रेलवे ने तो इस बकायदा काम करना भी शुरू कर दिया है और वणिज्य विभाग को निर्देश जारी किया है कि रेलवे बोर्ड की घोषणा के अनुक्रम में एक मार्च 2026 से यूटीएस मोबाइल एप सेवा बंद हो जाएगी और रेलवन एप ही अनाराक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए एकमात्र अधिकृत मोबाइल एप्लिकेशन होगा।

    सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि रेलवन एप पर ही अब सारी सुविधाएं यात्रियों को मिल जाएंगी, आरक्षित टिकट भी वहीं से बुक होंगे। ऐसे में किसी अन्य एप की अवश्यकता खत्म हो जाएगी।