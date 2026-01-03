माघ मेला के संगम क्षेत्र में अक्षयवट मार्ग पर नाला की पुलिया धंसी फिर बही, पौष पूर्णिमा पर बड़ी घटना टली
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के कारण माघ मेला के पहले स्नान पर्व के दौरान पुलिया बह जाने से मेला क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। लोगों की सक्रियता से कोई हताहत नहीं हुआ। मेला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की ओर से पहले पुलिया क्षतिग्रस्त होने के मामले को घंटों दबाने का प्रयास किया गया। हालांकि आवागमन बाधित होने से जब मेला क्षेत्र में जाम की स्थिति बनने लगी तो पुलिया को ठीक करने के लिए बैकहो लोडर प्रयोग किया जाने लगा। लेकिन पानी का बहाव अधिक होने के कारण पुलिया तेजी से बह गई।
मेला से पूर्व बनाई गई थी पुलिया
माघ मेला शुरू होने के पूर्व बसना नाले पर संगम क्षेत्र में अक्षयवट मार्ग पर लोक निर्माण विभाग की ओर से पुलिया का निर्माण किया गया था। नाला में पानी का बहाव अधिक होने से के कारण धंस गई जिससे आवागमन प्रभावित हो गया है।
पुलिया बनाने में लापरवाही का आरोप
आरोप है कि लोक निर्माण विभाग की ओर से पुलिया बनाने में लापरवाही की गई है। जानकारों का कहना है कि पहले नाला पर पुलिया बनाने के दौरान पीपा लगाया जाता था लेकिन इस बार पीपा के बजाय पाइप लगा दी गई। पानी का बहाव अधिक होने के कारण पाइप धंस गई और चंद घंटों में पूरी पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है।
पुलिया के नीचे से नहीं हो रही थी जलनिकासी
संगम क्षेत्र में कल्पवास करने आए राम चरण दास,राम अभिलाष मिश्र, सुनैना देवी, चंद्रभान सिंह ने बताया कि पुलिया तो बनाई गई थी लेकिन पुलिया के नीचे से पर्याप्त जल निकासी नहीं हो रही थी। पुलिया के ऊपर से पानी बहने लगा था। थोड़ी देर के बाद पुलिया बीच में धंस गई। उसके ऊपर से तेज बहाव के साथ कटान होने लगा।
दो घंटे बाद पहुंचे अधिकारी
दो घंटे के बाद मेला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पहुंचे तक तक पुलिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। पुल में लगाए गए सामान को बैकहो लोडर से हटाया गया। लोक निर्माण विभाग की ओर से पुलिया को बनाने का प्रयास शुरू हो गया है।
लोनिवि के अधिकारी बोले, पुलिया में खराबी आ गई थी
लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सुरेंद्र सिंह का कहना है कि पुलिया में कुछ खराबी आ गई थी जिसे काटकर दोबारा ठीक किया जाएगा। पुलिया बह जाने के संबंध में मेलाधिकारी ऋषिराज से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया। लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हुआ।
